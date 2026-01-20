不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

過去台電的停電通知單常被民眾反應「字太小、排版擠」，混在信箱裡很容易被忽略，甚至有人誤以為是垃圾廣告或催繳單而直接丟掉或忘記。不過，近日有網友發現家門口的通知單竟與以往不一樣，一目了然的設計讓許多人驚呼「超好看」。

從原PO拍下的停電通知單中，可清楚看見「停電通知」四個大字以明顯的黃色呈現，底下的預計停電時間也清楚標示。對比以前的粉紅單，新版停電通知單的重要資訊易懂，整體設計也更加漂亮，讓原PO忍不住大讚「怎麼這麼好看！」

據接到委託的工作室表示，台電希望將通知單變得更一目了然，讓民眾一眼就能抓到施工停電的重點資訊，提前做好準備。工作室稱，設計新版停電通知單期間，雙方對於資訊層級、視覺動線和重點等內容排版，來回討論多遍，並仔細思考如何讓不同情境、使用者都能輕鬆理解通知單上的資訊。

此外，因為通知單需頻繁編輯，因此設計團隊將其區分為固定資訊及可編輯資訊，保留各區處的編輯彈性也兼顧停電通知單的一致，「藉由通知單模板套印也能大幅降低印刷成本，讓通知單可以用彩色形式出現提升吸睛程度」。

貼文曝光，一票網友紛紛大讚新版設計讓民眾一目了然，「很棒啊！資訊傳達清楚，然後排版也非常好閱讀，而且漂亮很多，黃色也有警示作用」、「一眼就能知道發生什麼事，而且黃色選得好漂亮」、「這排版比粉紅單好看多了」、「還以為是書店的熱門書單」、「沒有英文有點可惜」、「個人覺得傳統的比較好」。

甚至有不少網友則敲碗其他公部門也能改善通知單設計，「希望台水跟進」、「希望下個合作的是氣象署」、「希望以後公部門的各式美學都可以大幅提升」。

不過，似乎並非所有人收到的都是彩色通知單，就有網友秀出近期收到的停電通知，粉紅紙配上黑白列印，「我覺得這設計師做的其實很不錯，至少連這種黑白列印都沒有爆掉」、「我家收到的也是這個版本！然後是黃色紙張」、「彩印很貴...停電通知單量還是很大」。