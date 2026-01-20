快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

台日機場再合作「入境事先確認」作業 15條航線入境日本更便捷

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為縮短赴日旅客入境通關時間，機場公司20日表示，將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日止，搭乘四家國籍航空15條航線、預計122個航班，前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。

機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業曾在2024年寒假及春節期間辦理，期間吸引許多旅客參與。今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）共有15條航線、預計122個航班參與，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場之外，今年更增加神戶、大分，共計11個機場。旅客在適用航班之櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認。旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本，適用對象為從臺灣出發至入境日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者) 之特定航班旅客，於班機起飛前30分鐘停止受理。

機場公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，亦可選擇登入VJW操作並出示畫面(不可螢幕截圖)，供審查人員確認，拍攝臉部照片時，請取下墨鏡和口罩，抵達日本機場後，請於入境通關時出示VJW的服務QRcode，以利辦理流程順暢。

適逢寒假及春節假期，出國人潮較多，機場公司提醒旅客起飛前3小時即可到櫃檯辦理報到及託運行李，至安檢線前，請先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料需倒水淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程，讓出國旅遊更順遂。

桃園機場 日本

延伸閱讀

日本女性權益很低落？制度設計如何讓家庭主婦成為「理性」選擇

中日關係惡化…日本建交後首次無貓熊 上野動物園曉曉、蕾蕾下周返陸

日本成田機場中國大陸航線降溫 台灣線成長1成

遇ICE盤查出示REAL ID有用嗎？ 國安部：不能當公民證明

相關新聞

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

愈晚愈冷！「7縣市」低溫特報10度以下 凍到明晚

愈晚愈冷！中央氣象署下午16時34分針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等7縣市發布低溫特報，恐1...

日去年爆發「蘋果病」今年降溫 3類人染B19病毒需注意...釀心肌炎恐致死

台中市1名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達1個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救2天仍...

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署...

懶人包／B19病毒不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

近日氣溫驟降…國家公園署：登山應警覺高山症與低溫濕滑

內政部國家公園署今天說，東北季風增強，氣溫驟降，前往高山地區活動民眾，除注意低溫、濕滑等環境風險外，也請警覺高山症，遵守...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。