冷氣團來襲全台濕冷！北部全天僅10至15度 最冷時間點曝光

氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續10度或以下低溫；22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，西半部、宜蘭低溫約10度，北部白天高溫約15度。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，因強烈大陸冷氣團南下影響，明天至23日天氣寒冷，今晚至明天新竹以北地區留意持續攝氏10度左右氣溫（橙色燈號）；苗栗地區及金門防10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，這波冷氣團偏濕冷，最冷的時間點是明天晚間至22日清晨，西半部、東北部平地低溫普遍為10至12度，局部地區留意不到10度低溫，花東約14、15度。

林定宜進一步說明，今天起至22日全天濕冷，中部以北、宜花地區高溫均在20度以下，其中北部白天高溫約15度、回溫不明顯，南部約21度；23日白天起至25日雲層漸散，但各地因輻射冷卻影響，夜晚、清晨平地低溫仍僅11至14度左右；高溫部分，23日北部約20度、中南部約24、25度，逐日緩升，中南部地區要留意日夜溫差大。

降雨部分，林定宜指出，明天、22日北部、東半部易有短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有較大雨勢，中南部山區為零星短暫雨；23日至25日水氣減少，以基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨為主。

林定宜說，若溫度及水氣能配合，明天至23日清晨北部、東北部2000公尺以上高山，及中部、花蓮3000公尺以上高山可望降雪，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰；另外，提醒25、26日清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

林定宜提到，原颱風洛鞍今天下午2時已減弱為熱帶性低氣壓，並逐漸消散，目前海面上暫無其他熱帶系統發展跡象。台灣持續受北方冷空氣影響，週末回溫之後，預估27日有另一波東北季風增強，後續強度須再觀察。