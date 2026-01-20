冷氣團來襲全台濕冷！北部全天僅10至15度 最冷時間點曝光
氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續10度或以下低溫；22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，西半部、宜蘭低溫約10度，北部白天高溫約15度。
中央氣象署今天下午更新低溫特報，因強烈大陸冷氣團南下影響，明天至23日天氣寒冷，今晚至明天新竹以北地區留意持續攝氏10度左右氣溫（橙色燈號）；苗栗地區及金門防10度以下氣溫（黃色燈號）。
氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，這波冷氣團偏濕冷，最冷的時間點是明天晚間至22日清晨，西半部、東北部平地低溫普遍為10至12度，局部地區留意不到10度低溫，花東約14、15度。
林定宜進一步說明，今天起至22日全天濕冷，中部以北、宜花地區高溫均在20度以下，其中北部白天高溫約15度、回溫不明顯，南部約21度；23日白天起至25日雲層漸散，但各地因輻射冷卻影響，夜晚、清晨平地低溫仍僅11至14度左右；高溫部分，23日北部約20度、中南部約24、25度，逐日緩升，中南部地區要留意日夜溫差大。
降雨部分，林定宜指出，明天、22日北部、東半部易有短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有較大雨勢，中南部山區為零星短暫雨；23日至25日水氣減少，以基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨為主。
林定宜說，若溫度及水氣能配合，明天至23日清晨北部、東北部2000公尺以上高山，及中部、花蓮3000公尺以上高山可望降雪，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰；另外，提醒25、26日清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。
林定宜提到，原颱風洛鞍今天下午2時已減弱為熱帶性低氣壓，並逐漸消散，目前海面上暫無其他熱帶系統發展跡象。台灣持續受北方冷空氣影響，週末回溫之後，預估27日有另一波東北季風增強，後續強度須再觀察。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言