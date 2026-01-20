快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

首屆青漫獎扎根校園 李遠：迎接新台漫時代來臨

中央社／ 台北20日電

第1屆青漫獎今天在台北松山文創園區舉行頒獎典禮，文化部李遠表示，希望這個獎從年輕人開始，一代接著一代接續台灣漫畫的力量，迎接新台漫時代的來臨。

李遠致詞表示，他在漫畫家敖幼祥建議下，參考日本「高知．漫畫甲子園」從高中就開始培養漫畫創作經驗，因此文化部自去年開始推動「青漫獎」，讓台漫扎根校園。

李遠表示，明年文化部將辦理國際漫畫大展，慶祝10年有成的「新台漫時代」來臨。李遠說：「台灣文化都是一代接一代往前走，你們一定可以看到台漫開花結果的時刻。」

李遠回顧自己的成長階段，歷經父母不准小孩看漫畫的年代，認為漫畫不是藝術創作，但許多漫畫家仍為一整代人留下美好回憶；到了1980年代又有一波台漫興起，有四格漫畫、水墨漫畫，其中敖幼祥「烏龍院」幾乎人手一冊，不過接下來日本漫畫進來，台灣孩子開始看日漫，甚至韓漫。

然而台漫的創造力從未間斷，台灣漫畫如接力一般持續創作，李遠表示，他就是在一次又一次的漫畫活動中，感受到漫畫家在艱難環境中展現自信。他舉例漫畫家常勝的話，「以前他不敢告訴別人他是做什麼的，到後來他終於可以告訴別人『我是漫畫家』。」

李遠表示，現在台漫已走向全世界，有些漫畫可以賣出10多個國家的版本，此外台灣漫畫還可以在總統府展出，「這些我從來不敢想像」。李遠說，台漫不只GL、BL，還有歷史、地理及武俠，類型非常多元，甚至比日、韓等亞洲國家還多，「我們一點都不必看輕自己」。

首屆青漫獎個人組金獎由國立羅東高中學生江翊丞以「傳聲筒」獲得，故事刻畫主角守護患有不治之症的兒時玩伴，即使知道結局是什麼，依舊陪伴對方、談著無法實現的夢。

團體組金獎則由桃園市立陽明高中學生以「Aboutlove, four leaf clover」獲得，故事描述一段密切的友誼，因一方接受家庭事業的傳承，雙方為了「四葉草之丘」而產生距離，友誼面臨考驗，最終兩顆心再度擁抱。

第1屆青漫獎得獎作品將自3月13日起展出，地點在國家漫畫博物館東側園區。

漫畫家 李遠 文化部 日本

延伸閱讀

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

立院刪公視董事延任條款 李遠：將研究補救方法

公視現任董事審查團滅李遠指羞辱 吳永乾：審委不是行政院的橡皮圖章

7名公視現任董事審查遭「團滅」 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱？

相關新聞

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

愈晚愈冷！「7縣市」低溫特報10度以下 凍到明晚

愈晚愈冷！中央氣象署下午16時34分針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等7縣市發布低溫特報，恐1...

日去年爆發「蘋果病」今年降溫 3類人染B19病毒需注意...釀心肌炎恐致死

台中市1名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達1個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救2天仍...

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署...

懶人包／B19病毒不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

近日氣溫驟降…國家公園署：登山應警覺高山症與低溫濕滑

內政部國家公園署今天說，東北季風增強，氣溫驟降，前往高山地區活動民眾，除注意低溫、濕滑等環境風險外，也請警覺高山症，遵守...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。