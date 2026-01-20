傳藝中心兒童布袋戲劇本頒獎 讓孩子自然愛上掌中戲
為孩子說好故事，傳藝中心今天舉行「兒童布袋戲劇本創作徵選」頒獎典禮，得獎作品與創作者分別是特優得主張庭瑜、優選得主李俊寬與黃子建，以及佳作得主陳昶旭、鄭玉姍與蘇恆毅。
傳藝中心主任陳悅宜今天在頒獎典禮上表示，「兒童布袋戲劇本創作徵選」，不僅在兒童觀眾、表演團隊與劇作家之間建立起更清楚的推動方向，同時在評審時，也聚焦出劇本應具備可搬演性、主題能引起兒童共鳴以及寓教於樂，讓孩子在充滿趣味及娛樂性劇作中，自然而然愛上布袋戲。
特優張庭瑜表示，創作以巨人象徵團體裡龐大顯眼的存在，她希望「這個作品可以讓小朋友學習溫柔對待與我們不一樣的人」；優選得主李俊寬長期投入自閉兒布袋戲推廣計畫，原本對寫出自閉症「星兒」學習布袋戲的故事題材不抱自信，反而是星兒鼓勵他「總會有人賞臉」，果然成真。
年紀輕輕已有「教育部閩南語高級認證」的黃子建認為，這不是他一個人寫出來的作品，而是「土地說出來的聲音」，「可以讓台灣孩子知道台灣的故事、大人可以感受到土地對我們的愛。」
陳悅宜表示，套一句歌仔戲天王楊麗花的話「楊麗花會老，歌仔戲不會老」，「相信只要劇作家及團隊持續創作兒童布袋戲，帶給新一代的觀眾，布袋戲就永遠不會老，並能成為老少咸宜、淵遠流長的戲曲藝術。」
