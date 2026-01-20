張榮發紀念特展免費參觀還能抽機票 親手文稿及等身蠟像首曝光

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
民眾到現場參觀，可參加「轉動善念˙福報加馬」的扭蛋活動，有機會獲得M-Type瓶中船等多項好禮。圖／張榮發基金會提供
民眾到現場參觀，可參加「轉動善念˙福報加馬」的扭蛋活動，有機會獲得M-Type瓶中船等多項好禮。圖／張榮發基金會提供

長榮集團與張榮發基金會舉辦「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，今起在張榮發基金會B1開展，展期至2月22日止。本次紀念展共規劃四大展區，包括張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承等，展出逾300件珍貴文物，其中包括張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體文物等，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他生前最掛心的公益事業成果。

張榮發基金會指出，紀念展從即日起免費開放給各界參觀，期間僅小年夜與除夕公休。除了平面與多媒體展示，紀念展現場還設有交響樂互動區，滿足大小朋友的指揮夢，另現場設置拍貼機、打卡拍照區。展覽以多元展示手法呈現張榮發豐沛的人生故事與行善事蹟，同時揭露他許多不為人知的生活點滴，亦首度公開未曾曝光的張榮發生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。

張榮發基金會透露，由於張榮發生前很喜歡吃冰淇淋，尤其是位在巴黎的人氣名店Berthillon貝蒂雍，他還格外喜歡將香草與巧克力兩種口味攪拌後混在一起吃，甚至一度考慮買下該店，後來法國代理行老闆為此特別送張榮發一幅Berthillon外觀的油畫，這次紀念展也將展出這幅畫。紀念展期間，張榮發基金會在每周三特別推出「冰淇淋日」，參觀民眾只要秀出在臉書打卡長榮海事博物館，即可於特展區兌換限量冰淇淋。此外，位於張榮發基金會大樓的海事博物館也於展覽期間同步免費開放。

參觀展覽還能參加雙重抽獎活動，第一重只要完成指定流程，就能參加「扭蛋送好禮」，有機會獲得貨櫃船模型、鐵達尼號微積木等紀念品；第二重為「看展送機票」，只要掃描展區現場QR Code，並回答問題後，即有機會獲得長榮航空全球不限航點的商務艙、豪華經濟艙與經濟艙機票等大獎。

張榮發基金會也將同步於2026年1月28日舉辦張榮發創辦人紀念音樂會，希望大家能透過音樂來了解與追憶這位海洋之子，由長榮交響樂團攜手視障聲樂家朱萬花、原民男高音林健吉共襄盛舉，演繹張榮發生前最喜愛的中外民謠與古典樂，包含《望春風》、《雨夜花》、《快樂的出帆》、《淚光閃閃》等雅俗共賞的曲目。

紀念特展現場還特別還原了張總裁最愛的法國巴黎聖母院附近Berthillon冰淇淋店，只要在星期三參觀特展，按讚追蹤長榮海事博物館的FB或IG，出示畫面即可換取限量的台大農場冰淇淋。圖／張榮發基金會提供
紀念特展現場還特別還原了張總裁最愛的法國巴黎聖母院附近Berthillon冰淇淋店，只要在星期三參觀特展，按讚追蹤長榮海事博物館的FB或IG，出示畫面即可換取限量的台大農場冰淇淋。圖／張榮發基金會提供
「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，即日起在張榮發基金會B1開展，特展中展出張榮發總裁親筆手稿，及張總裁親自設計充滿赤子心的設計品及生活照。圖／張榮發基金會提供
「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，即日起在張榮發基金會B1開展，特展中展出張榮發總裁親筆手稿，及張總裁親自設計充滿赤子心的設計品及生活照。圖／張榮發基金會提供

