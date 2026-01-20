張榮發紀念特展免費參觀還能抽機票 親手文稿及等身蠟像首曝光
長榮集團與張榮發基金會舉辦「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，今起在張榮發基金會B1開展，展期至2月22日止。本次紀念展共規劃四大展區，包括張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承等，展出逾300件珍貴文物，其中包括張榮發生前等比例製作的蠟像、中日文親筆手稿、平面與實體文物等，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他生前最掛心的公益事業成果。
張榮發基金會指出，紀念展從即日起免費開放給各界參觀，期間僅小年夜與除夕公休。除了平面與多媒體展示，紀念展現場還設有交響樂互動區，滿足大小朋友的指揮夢，另現場設置拍貼機、打卡拍照區。展覽以多元展示手法呈現張榮發豐沛的人生故事與行善事蹟，同時揭露他許多不為人知的生活點滴，亦首度公開未曾曝光的張榮發生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。
張榮發基金會透露，由於張榮發生前很喜歡吃冰淇淋，尤其是位在巴黎的人氣名店Berthillon貝蒂雍，他還格外喜歡將香草與巧克力兩種口味攪拌後混在一起吃，甚至一度考慮買下該店，後來法國代理行老闆為此特別送張榮發一幅Berthillon外觀的油畫，這次紀念展也將展出這幅畫。紀念展期間，張榮發基金會在每周三特別推出「冰淇淋日」，參觀民眾只要秀出在臉書打卡長榮海事博物館，即可於特展區兌換限量冰淇淋。此外，位於張榮發基金會大樓的海事博物館也於展覽期間同步免費開放。
參觀展覽還能參加雙重抽獎活動，第一重只要完成指定流程，就能參加「扭蛋送好禮」，有機會獲得貨櫃船模型、鐵達尼號微積木等紀念品；第二重為「看展送機票」，只要掃描展區現場QR Code，並回答問題後，即有機會獲得長榮航空全球不限航點的商務艙、豪華經濟艙與經濟艙機票等大獎。
張榮發基金會也將同步於2026年1月28日舉辦張榮發創辦人紀念音樂會，希望大家能透過音樂來了解與追憶這位海洋之子，由長榮交響樂團攜手視障聲樂家朱萬花、原民男高音林健吉共襄盛舉，演繹張榮發生前最喜愛的中外民謠與古典樂，包含《望春風》、《雨夜花》、《快樂的出帆》、《淚光閃閃》等雅俗共賞的曲目。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言