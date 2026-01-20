桃機第二航廈停車場擴增電動車充電樁 2月2日啟用收費
桃園國際機場為響應國家「2050淨零排放」政策，推動電動汽車充電樁擴建，預計於今年2月2日正式啟用第二航廈P3及P4停車場新設電動汽車充電樁及充電收費服務。在第二航廈P3及P4停車場，將原有的4座電動汽車專用格位大幅增加至45座，分布於P3平面層停車場，以及P4平面層停車場與地下二層停車場（B2）充電收費標準為「AC慢充」每度電8元、「DC快充」每度電12元，以滿足不同旅客的需求。
機場公司表示，為落實綠能轉型，持續優化電動車充電設施，本次啟用的設施涵蓋了21席AC慢充格位及20席DC快充格位，同時將原有的4座AC慢充格進行設備升級。配合充電收費服務上線，桃園機場同步推動智慧化服務，民眾可透過充電樁上QR-code啟動充電樁並查詢充電狀態，並提供掃描QR-code線上繳費功能，大幅提升使用便利性與數位化體驗。第一航廈部分，因P1、P2停車場整建工程，電動汽車充電樁預計3月起將逐步停用。
機場公司特別提醒，充電專用車位僅供電動汽車充電期間停放，充電完成後應儘速駛離，以維護其他車主權益。駕駛人應依現場標示使用，若違規佔用充電專用格位，經舉發將依《停車場法》處新臺幣1,200元罰鍰。民眾亦可利用現場設置之檢舉QR-code向主管機關通報，相關停車資訊可至桃園機場官網查詢。
