放寬營建剩餘土石回填農地？農業部否認

針對媒體報導，內政部宣布營建剩餘土方可回填農地等爭議，農業部今澄清，營建剩餘土石方不得回填於農地，農地改良之土質已明定於農業發展條例施行細則第2條之1，並無修正該施行的情形。

農業部表示，農業發展條例施行細則第2條之1已明定，農業填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，並不因土地所在區位等因素而有不同，亦即不適合種植農作物之物質均不能回填於農業用地，以避免該物質與土壤混雜難以移除，影響農業生產環境。

此外，對於農地整地行為，應以挖填平衡為原則，不得以挖除原生土壤，再填入非農業種植土壤的物質方式，以利農業生產環境安全。

農業部強調，營建剩餘土石方內含物質是否安全仍有疑慮，對於農業發展條例施行細則第2條之1規定農地填土土質的規定，並不會改變，即非屬適合種植農作物的土壤，均不得用於農地改良回填於農地，並無開放農地暫置或直接回填營建剩餘土石方，以維護農業生產環境安全。