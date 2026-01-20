快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

放寬營建剩餘土石回填農地？農業部否認

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對營建剩餘土方可回填農地的爭議，農業部澄清，營建剩餘土石方不得回填農地。圖／聯合報系資料照片
針對營建剩餘土方可回填農地的爭議，農業部澄清，營建剩餘土石方不得回填農地。圖／聯合報系資料照片

針對媒體報導，內政部宣布營建剩餘土方可回填農地等爭議，農業部今澄清，營建剩餘土石方不得回填於農地，農地改良之土質已明定於農業發展條例施行細則第2條之1，並無修正該施行的情形。

農業部表示，農業發展條例施行細則第2條之1已明定，農業填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，並不因土地所在區位等因素而有不同，亦即不適合種植農作物之物質均不能回填於農業用地，以避免該物質與土壤混雜難以移除，影響農業生產環境。

此外，對於農地整地行為，應以挖填平衡為原則，不得以挖除原生土壤，再填入非農業種植土壤的物質方式，以利農業生產環境安全。

農業部強調，營建剩餘土石方內含物質是否安全仍有疑慮，對於農業發展條例施行細則第2條之1規定農地填土土質的規定，並不會改變，即非屬適合種植農作物的土壤，均不得用於農地改良回填於農地，並無開放農地暫置或直接回填營建剩餘土石方，以維護農業生產環境安全。

農地 農業部 廢棄物

延伸閱讀

營建剩餘土石方可入農地？ 內政部駁：從未宣布

土方之亂遭國土署嗆「自己大便自己收」 盧市府反擊：中央制度不完備

反對廢土回填農地 環團集體發動聯署

土方之亂延燒 營造公會呼籲政府出面解決

相關新聞

愈晚愈冷！「7縣市」低溫特報10度以下 凍到明晚

愈晚愈冷！中央氣象署下午16時34分針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等7縣市發布低溫特報，恐1...

日去年爆發「蘋果病」今年降溫 3類人染B19病毒需注意...釀心肌炎恐致死

台中市1名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達1個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救2天仍...

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署...

懶人包／B19病毒不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

錯過200萬太扼腕！3步驟輕鬆歸戶線上訂閱發票 設定帳戶領獎免印花稅

近期在Threads上最熱門的話題，莫過於有網友因為數位服務費沒歸戶，導致與統一發票200萬特獎擦身而過的慘痛案例，不僅...

張榮發紀念特展免費參觀還能抽機票 親手文稿及等身蠟像首曝光

長榮集團與張榮發基金會舉辦「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」，今起在張榮發基金會B1開展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。