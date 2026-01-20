遠傳投資跨國合製電影《最親愛的陌生人》日本首映後 近期全台上映

遠傳電信（4904）表示，投資台日美跨國合製電影《最親愛的陌生人》自去年9月於日本全球商業首映後，入選釜山影展亞洲電影之窗，受邀至金雞百花電影節、法國南特三洲影展、印度國際電影節等國際影展，展現跨越國界與文化敘事實力，也讓台灣站上國際舞台，繼在日本上映後，1月16日正式在全台上映，為台灣影視產業再添國際亮點，未來更將陸續登上全球各國大螢幕。

遠傳表示，寵愛用戶，特別於1月17日在台北信義威秀影城舉辦「遠傳用戶專屬包場」，除了遠傳總經理井琪親自出席表達支持，與遠傳用戶一同觀影；女主角桂綸鎂也親臨現場與粉絲互動交流，分享拍片心路歷程，展現國際影后的優雅魅力，並感謝遠傳支持文創。

影后桂綸鎂現身親切問候現場的遠傳用戶，引起現場歡呼，並與遠傳電信娛樂事業營運長蔡俊榮進行對談。

桂綸鎂談及印象最深刻的事，她表示，兩年前到紐約進行拍攝，自己和男主角西島秀俊、導演真利子哲也都很喜歡劇本，拍攝過程中導演給兩位演員充裕的發揮空間，西島秀俊如同「紮根深厚的大樹」，讓她能像個小孩一樣在樹下玩耍，不怕跌倒、出糗，只要真實表達大樹帶給她的能量，這也讓她得以有不同以往的演出。

被問及如何和男主角西島秀俊島培養默契，桂綸鎂表示，雙方透過非常多次的線上會議與讀本，將自己詮釋的角色在每場戲的感受分享給對方，慢慢建立起劇中的夫妻關係。雙方在片場又會刻意保持距離，因為無法使用對方母語溝通時，就算關係親密仍會有一塊對方無法瞭解的空缺，觀眾可以在電影中窺見。希望這部電影帶給大家能量，在這樣的關係中勇敢表達自己的想法。

活動最後，桂綸鎂親自選出參與活動搶答的遠傳用戶，答對的幸運兒獲得含有桂綸鎂、西島秀俊、真利子哲也三人親筆簽名的巨幅海報，並開心合影，留下金獎影后優雅迷人的身影。

《最親愛的陌生人》獲選為2025金馬影展閉幕片，自去年9月於日本全球商業首映後，入選釜山影展亞洲電影之窗，受邀至金雞百花電影節、法國南特三洲影展、印度國際電影節等國際影展，展現跨越國界與文化敘事實力，也讓台灣站上國際舞台。本片已於去年9月在日本、今年1月16日在全台上映，並將陸續登上全球各國的大銀幕。

遠傳指出，積極投入跨國合製的電影，期望透過跨國合作與資源整合，打造具全球競爭力的台灣內容生態系，讓台灣優秀的演員、團隊與內容，都能藉由此系統邁向國際市場、接觸更多觀眾。

《最親愛的陌生人》集結台、日、美跨國團隊於紐約拍攝，描述一位日本男子與華裔美籍妻子原本的平靜移民生活，因幼子失蹤而打亂，隨著塵封祕密逐一揭露而引發激烈衝突。本片陣容堅強，男主角西島秀俊是國際知名的日本演員，主演奧斯卡最佳國際影片《在車上》深獲好評，並曾獲有「日本奧斯卡獎」之稱的日本電影學院獎最佳男主角賞；女主角桂綸鎂則以《女朋友·男朋友》獲得金馬獎最佳女主角，曾主演獲得柏林金熊獎的《白日焰火》；導演真利子哲也則曾獲瑞士盧卡諾影展最佳新銳導演獎。

遠傳表示，遠傳friDay影音於NCC的最新市調中蟬聯第四年本土OTT付費訂閱第一名，奠定在串流影音市場的厚實基礎，近年更積極推動影視內容國際合作、拓展娛樂版圖，在2025年成立「遠樂文創娛樂基金」及「臺韓娛樂文化內容基金」，攜手國內外夥伴推動影視內容的國際合作。包含《青春18x2 通往有你的旅程》、《最親愛的陌生人》均為遠傳跨國合製的代表作，另一部跨國合製電影《Bedford Park》更入圍全球最大獨立影展日舞影展2026年主要競賽項目大獎。未來遠傳將持續投資優質創作，促進台灣影視與國際市場接軌，並為用戶帶來更多福利，提升服務價值。