流感全球活動度高 COVID-19陽性率略升
農曆春節將至，不少民眾規劃出國旅遊。疾管署今天提醒，除國內流感疫情升溫，近期全球流感活動度高，COVID-19陽性率也上升，務必在出國前2至4週到旅遊醫學門診諮詢，預先接種疫苗。
衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天在例行疫報說明，國內流感疫情上升，預估最快本週就會進入流行期、春節前後達疫情高峰。此外近期流感全球活動度高，鄰近國家地區包括日本、韓國及香港疫情仍處相對高點，而西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區等地持續流行。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情方面，林明誠表示，國內疫情仍在低點波動，上週新增1例併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。但全球COVID-19病毒陽性率略升，日本、香港、菲律賓及美國等地疫情皆上升。
COVID-19疫苗接種部分，林明誠指出，截至今年1月19日，國內接種累計約161.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.3萬人次。
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，全球麻疹疫情持續，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國持續通報麻疹疫情。提醒民眾如規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道疾病機會。
蟲媒傳染病方面，李佳琳指出，美洲地區登革熱及屈公病疫情持續，亞洲鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等則持續有登革熱病例發生，呼籲民眾在當地落實穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蟲藥劑，並選擇有紗窗、門的旅宿等防蚊措施。
瘧疾部分，李佳琳表示，仍是當前全球重要公共衛生問題，除非洲外，亞洲的印度及印尼等國亦持續報告病例，民眾如規劃前往疫情發生地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估用藥的需要，並依醫囑完整服藥。
疾管署呼籲，旅遊品嚐當地美食時，務必留意飲食衛生，儘量選擇有信譽且環境清潔的餐飲商家，用餐前以肥皂正確洗手，並避免生食生飲，減少感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒的機會，同時應避免帶未完整接種疫苗的幼童前往小兒麻痺症流行地區。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言