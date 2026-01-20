快訊

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 22日前水氣較多

邊荷律曝「有好好吃飯」影片 喪父暫離台灣：需要時間再多難過一下

聽新聞
0:00 / 0:00

首屆青漫獎鼓勵創作 李遠盼2027辦大展

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
文化部長李遠。圖／中央社
文化部長李遠。圖／中央社

「台灣漫畫主題多元，10到20年有望超越日韓漫畫！」文化部長李遠20日出席青漫獎致詞時表示，以前看漫畫還要偷偷藏在床底下，如今台漫可行銷到全球10幾個國家，青漫獎還有2百多件作品參賽，且主題相當多元，希望在2027年在台舉行《國際漫畫大展》，看到台漫發展的開花結果。

畫風自由 主題多元

本屆青漫獎的團體組金獎是由桃園市立陽明高中以《About Love, four leaf clover》獲獎；銀獎則有市立文華高中的《櫻間堂》、市立豐原高中的《零號版型》與台中女中的《你，為什麼想要成為勇者？》作品。其中，《About Love, four leaf clover》畫風成熟、線條與構圖極度自由、顏色運用大膽，在舒適與刺激中取得絕佳平衡，因此獲獎。

個人組金獎則由國立羅東高中學生江翊丞以《傳聲筒》作品獲獎，透過成熟的分鏡設計與情感鋪陳，呈現出令人印象深刻的敘事張力；銀獎則有市立豐原高中黃巧筑同學的《陪你走過生命長河》、劉安祈的《世界的邊緣》與私立東山高中王心渝同學的《Butterfly in my stomach》。《傳聲筒》以簡單情節、四格漫畫卻呈現極具張力的故事，獲得評審青睞。

有2百多件作品參賽

李遠回憶小時候看漫畫的情節笑說，1950、60年代大家雖然很愛看漫畫，出去的時候媽媽會幫忙偷買，但回家就要藏起來，當時漫畫有一波浪潮，不過後來又下去了。到了1980年代，漫畫家敖幼祥的《烏龍院》系列火紅到印刷機甚至因此刷壞，那是台灣漫畫第二波興盛，但後來小朋友就開始看日本與韓國漫畫了。

「台灣漫畫有機會超越日韓的！」李遠表示，他在立法院曾說給他兩年，讓台漫超越日韓漫畫，被一些立委笑，但他也說，即使2年做不到，未來10到20年也有機會，如今台漫可透過翻譯傳遞到10幾個國家，從歷史、運動、武俠與地景等主題都含括，且日本從高中就有團體賽，這次也很高興有2百多件作品參賽，希望發展到未來能在台灣辦「國際漫畫大展」。

【更多精采內容，詳見

李遠 日韓 日本

延伸閱讀

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

立院刪公視董事延任條款 李遠：將研究補救方法

公視現任董事審查團滅李遠指羞辱 吳永乾：審委不是行政院的橡皮圖章

7名公視現任董事審查遭「團滅」 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱？

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷

強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周...

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，...

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

過去台電的施工停電通知單常被民眾反應「字太小、排版擠」，混在信箱裡很容易被忽略，甚至有人誤以為是垃圾廣告或催繳...

朱宗慶打擊樂團東歐巡演 受邀兩個藝術節壓軸

朱宗慶打擊樂團今晚出發，受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）與斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節演出，兩個藝術節...

冷氣團來襲全台濕冷！北部全天僅10至15度 最冷時間點曝光

氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續10度或以下低溫；22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。