首屆青漫獎鼓勵創作 李遠盼2027辦大展
「台灣漫畫主題多元，10到20年有望超越日韓漫畫！」文化部長李遠20日出席青漫獎致詞時表示，以前看漫畫還要偷偷藏在床底下，如今台漫可行銷到全球10幾個國家，青漫獎還有2百多件作品參賽，且主題相當多元，希望在2027年在台舉行《國際漫畫大展》，看到台漫發展的開花結果。
畫風自由 主題多元
本屆青漫獎的團體組金獎是由桃園市立陽明高中以《About Love, four leaf clover》獲獎；銀獎則有市立文華高中的《櫻間堂》、市立豐原高中的《零號版型》與台中女中的《你，為什麼想要成為勇者？》作品。其中，《About Love, four leaf clover》畫風成熟、線條與構圖極度自由、顏色運用大膽，在舒適與刺激中取得絕佳平衡，因此獲獎。
個人組金獎則由國立羅東高中學生江翊丞以《傳聲筒》作品獲獎，透過成熟的分鏡設計與情感鋪陳，呈現出令人印象深刻的敘事張力；銀獎則有市立豐原高中黃巧筑同學的《陪你走過生命長河》、劉安祈的《世界的邊緣》與私立東山高中王心渝同學的《Butterfly in my stomach》。《傳聲筒》以簡單情節、四格漫畫卻呈現極具張力的故事，獲得評審青睞。
有2百多件作品參賽
李遠回憶小時候看漫畫的情節笑說，1950、60年代大家雖然很愛看漫畫，出去的時候媽媽會幫忙偷買，但回家就要藏起來，當時漫畫有一波浪潮，不過後來又下去了。到了1980年代，漫畫家敖幼祥的《烏龍院》系列火紅到印刷機甚至因此刷壞，那是台灣漫畫第二波興盛，但後來小朋友就開始看日本與韓國漫畫了。
「台灣漫畫有機會超越日韓的！」李遠表示，他在立法院曾說給他兩年，讓台漫超越日韓漫畫，被一些立委笑，但他也說，即使2年做不到，未來10到20年也有機會，如今台漫可透過翻譯傳遞到10幾個國家，從歷史、運動、武俠與地景等主題都含括，且日本從高中就有團體賽，這次也很高興有2百多件作品參賽，希望發展到未來能在台灣辦「國際漫畫大展」。
