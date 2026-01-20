快訊

愈晚愈冷！「7縣市」低溫特報10度以下 凍到明晚

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是24節氣中的「大寒」，也是一年最後一個節氣。氣象署指出，強烈大陸冷氣團南下，台灣天氣明顯轉冷，明、後天各地低溫將相當有感，提醒民眾留意氣溫變化並加強保暖。記者林伯東／攝影
今天是24節氣中的「大寒」，也是一年最後一個節氣。氣象署指出，強烈大陸冷氣團南下，台灣天氣明顯轉冷，明、後天各地低溫將相當有感，提醒民眾留意氣溫變化並加強保暖。記者林伯東／攝影

愈晚愈冷！中央氣象署下午16時34分針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等7縣市發布低溫特報，恐10度以下，影響時間從20日下午至21日晚上。

氣象署指出，今(20)日強烈大陸冷氣團南下，明(21)日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

