「蛋撻之亂」後又漲！肯德基今起調價 個人餐、蛋撻全都變貴了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

肯德基宣布自1月20日起調整部分餐點價格，平均漲幅約 0.7%，個人餐平均調幅 1.7 元。同時推出全新「原味蛋撻–超極酥」，單顆售價 49 元，六入禮盒售 257 元。業者並推出多項限時優惠，降低消費者感受度。

反觀連續七年調漲價格的麥當勞，上一次價格調整落在 2024 年 11 月 20 日，過往多於年底進行例行性調漲，但2025年全年未有調整價格動作，已超過一年未再啟動新一波漲價。相較之下，肯德基則成為今年開年率先動價的速食品牌。

肯德基指出，此波價格調整以個人套餐為主要調整項目，平均微調約 1.7 元。經典配餐、雞汁飯配餐漲1元，雙享餐調升2元，XL 全明星餐則調升 3 元，調整幅度落在 1 至 3 元間。除套餐外，點心類品項亦有局部調整，多數品項上修 1 至 2 元，其中大份香酥脆薯調升3元；超蝦點心拼盤調高 7 元至 182 元，分享拼盤則由 255 元調升至 268 元，漲幅達 13 元。

飲料類方面，冰義式咖啡與大杯熱義式咖啡均調升2元，小杯熱義式咖啡調升 1 元。早餐單點亦同步微調，薯餅與花生起司蛋堡上修 1 元，花生肉鬆嫩雞蛋堡、總匯歐姆蛋燒餅與紅藜燕麥嫩雞粥等品項則調升 2 元。

至於早餐套餐，部分花生系列與嫩雞系列套餐調升 1 至 2 元，雙堡類套餐調升幅度相對較高，調升 3 元。

為配合新品蛋撻上市，肯德基針對手機點餐推出「加 1 元多一顆蛋撻」活動，適用於指定個人餐（$89 肯定有雞、脆雞飯套餐除外）。PK APP 會員也享有蛋撻限時買一送一，以及六入禮盒優惠價 199 元。

外送方面，單筆滿 800 元再加贈一盒蛋撻。另即日起至 2 月 2 日推出「炸翻 2026」系列優惠，包括多款點心與飲品買一送一、99 元個人餐與 299 元歡聚桶等，作為年節期間的促銷方案。

肯德基 禮盒

