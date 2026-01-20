苦苓指國旅1問題 對比日本觀光直言：怎麼可能吸引人？

國旅費用昂貴一直是網路熱議的話題，墾丁近日更是傳出有飯店歇業的消息。作家苦苓也在臉書分析背後原因，點出問題出在「沒有人想用心留住客人」，他舉出國內知名景點，跟日本觀光景點的差異，認為如果台灣的景點只是打卡或是哄抬價格，自然無法吸引人。

苦苓在臉書「苦苓愛說笑」發文指出，國旅很常只是弄一個打卡景點，例如嘉義縣布袋鎮的高跟鞋教堂，這種旁邊卻連可以逛半小時的地方都沒有，那遊客除了拍了照就走，還有什麼能夠消費的呢？又怎麼可能再來下一次呢？當然會完蛋。

他又舉另一例子，如南投縣鹿谷鄉的溪頭妖怪村，那裡雖然看起來新奇，但店舖裡賣的東西卻毫無創意、千篇一律，也沒有多搞些「妖怪」出來跟遊客互動，那又如何讓他們覺得好玩、又怎麼可能再來一次？最後他指出，如果台灣的旅遊業只靠陸客「興旺」起來，像是國旅知名景點墾丁大街，業者只顧著敲這些一次性客人的竹槓，連帶著本地遊客也受害，大家口耳相傳，怎麼還會有人想來？當然很慘。

若跟日本的觀光景點對比，苦苓舉例日本的「宇奈月」小鎮為對照，原本大家去那裡都只是路過轉車，根本沒人想留下來，但當地人超聰明，找來日本知名雕塑家，在小鎮各個角落藏了藝術品，遊客一出車站就能領到一張「尋寶地圖」，為了找齊這些藝術品，大家不知不覺就把整座小鎮逛了一圈，順便喝杯咖啡、買個伴手禮，甚至乾脆留下來泡個溫泉。苦苓大讚這就是「用心」的力量，讓原本沒人理的過路站，變成讓人想多待半天的熱門景點。

他還提到《鬼太郎》作者的故鄉鳥取縣境港市，當地從機場、火車到路邊的長椅、郵筒，全部都是妖怪主題，甚至有177座鬼太郎系列妖怪的青銅像，讓遊客看得大呼過癮，一路上還有妖怪神社、妖怪郵筒、妖怪長椅，商店街也有賣妖怪米果、妖怪煎餅等等，不論餅乾美味與否，都富含觀光價值。

文末苦苓也表示，不論是步道、可逛街的地點，或是有地方性的活動、手作產品可以參加，遊客逗留的時間才會拉長，只有遊客待在這，才會留下深刻的印象、美好的回憶，不但自己可能會再來，還會推薦給其他更多朋友。