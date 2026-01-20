要準備多少錢？長照領導品牌南山人壽 揭國人失智照護缺口

失智照護基金可能需準備280萬元到960萬元，你準備了多少？身為國內長照險領導品牌，南山人壽不斷因應國人長照缺口推出新商品與服務，讓保戶可依財務預算、預期未來的長照需求，找到符合自身需求的保單；且可隨年齡及收入增加，調整長照保障額度，期待能用商業保險強化長照防禦網，提升國人百歲人生的品質。

國人平均壽命不斷延長，失智盛行率也隨著人口老化、高齡人口增加，而逐漸上升，目前65歲以上高齡失智盛行率約7.99 %，15年後（2041年）將攀升至9.95%，幾乎是每10位長者就有一位可能罹患失智，據衛福部的調查，失智者每年總醫療支出經推算約是一般民眾的1.67倍，病程長達8到10年，依南山人壽的保險給付來看，目前因失智險領取長照給付最長有8年以上，且被保險人依然健在，顯見未來的失智照護必須作好長期作戰的準備。

南山人壽一直致力提供國人最齊全的長照商品，對於投保預算相對不充裕的社會新鮮人、單身或頂客族型的保戶，建議可考慮用僅提供長期照顧分期保險金的終身型長照險「打底」或拉高保障，如「南山人壽輕鬆陪伴長期照顧健康保險（FLTC）」，繳費年期有10、20及30年期，保戶可依預算選擇，以30歲男性選擇20年繳費年期，保額24萬元，年繳保費13,680元為例，若在45歲時不幸罹患早發性失智，經診斷判定為持續失智狀態且依臨床失智量表（CDR）評估達中度以上，保單將依約定給付長期照顧分期保險金，且豁免保費，一年給付24萬元，最高給付15次，補強被保險人的長照財務缺口(範例僅供參考，給付條件以保單條款為準)。

若是預算相對充裕、上有老下有小的三明治族，則可考慮兼具長照及身故保障的終身型長照險，同時因應三明治族群擔心未來通膨會吃掉部分保障，讓家庭支撐不足，「南山人壽溢路相守2長期照顧保險（HRLTC2）」的長期照顧／完全失能分期保險金，將按給付次數「單利2％」增加，以協助減緩保戶對通膨的憂慮，加上保單有外溢功能，若被保險人體況達標，還可享有健康促進增額保障（限投保當時保險年齡達16歲（含）以上者適用）；HRLTC2除了繳費年期有10、20、30年期可供選擇外，還提供「降階費率」設計，可降低保戶年紀增長後的保費負擔，一張保單滿足保戶長照、促進健康、身故保障及減緩對通膨之憂慮等多方面期待。

除了長期照顧分期保險金，因應高齡化失智的照顧需求，「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」，設計一次性給付的「輕度失智保險金」，可供被保險人減輕初期自費型醫學檢測費用負擔，更精準擬定後續治療方案；亦有一次性給付的「中重度失智保險金」，可因應照護環境改造、購買長照設備等費用支出，建議可與提供長期照顧分期保險金的商品搭配，強化全方位的長照防護力道。

據衛福部推估，到2031年全台將有逾47萬人失智，失智是不可逆的過程，除了認知功能障礙，還會伴隨情緒及行為，如憂鬱、日夜顛倒、焦慮、妄想等，除了讓失智者產生不適，也讓照護者有極大的壓力，若這是場8到10年以上的長期抗戰，南山人壽建議，應提早準備，強化自身體況及財務能力，儘可能預防失智，或提早發現病徵、及早治療，延緩失智進程。

南山人壽也承諾，將持續針對國人需求，推出創新商品與服務，作為國人百歲人生的最佳配速教練；南山人壽作為永續健康領航者，在推動健康這件事上，將持續努力，讓國人的百歲人生，有備而來。