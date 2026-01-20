今「大寒」強烈冷氣團南下 明後天全台冷到有感

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
今天是24節氣中的「大寒」，也是一年最後一個節氣。氣象署指出，強烈大陸冷氣團南下，台灣天氣明顯轉冷，明、後天各地低溫將相當有感，提醒民眾留意氣溫變化並加強保暖。記者林伯東／攝影
今天是24節氣中的「大寒」，也是一年最後一個節氣。氣象署指出，強烈大陸冷氣團南下，台灣天氣明顯轉冷，明、後天各地低溫將相當有感，提醒民眾留意氣溫變化並加強保暖

北部及東北部地區今天白天開始轉為濕冷型態，氣溫持續下滑，呈現愈晚愈冷的情況。白天高溫僅約15至16度，入夜後低溫將降至12至14度，寒意明顯。氣象署提醒，早晚溫差大，外出應注意保暖，並關心長者及幼童等對低溫較敏感族群的身體狀況。

