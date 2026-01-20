新春最強檔刮刮樂上市 10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元

台灣彩券公司20日推出5款刮刮樂新品，最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2,000萬超級紅包」，每張售價新臺幣2,000元，頭獎2,000萬元共有10個，100萬元多達1,200個，頭獎、百萬獎、總獎金及總獎項均是史上最多；總中獎率100%的年度生肖主題「金馬獎」，每張售價500元，頭獎300萬元共有14個，還有同日上市「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」，玩法多樣且獎金、獎項相當豐富，5款新品百萬元（含）以上獎項共1,232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2,460萬個。

台灣彩券公司今日舉辦「2026年刮刮樂新品上市記者會」，由台灣彩券總經理謝志宏宣布新春限定年度最強檔的刮刮樂「2,000萬超級紅包」上市，全民期待的「2,000萬超級紅包」是刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，頭獎獎金2,000萬元共有10個，二獎100萬元多達1,200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%；中獎率100%的年度生肖限定主題「金馬獎」每張售價500元，張張都有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂，台灣彩券公司自民國103年起每年都會在春節前發行「金系列獎」刮刮樂，十分受到民眾喜愛，無論是買來做為紅包送給親友或自己刮討個開春好吉利都相當合適。

同日上市還有3款應景新品，每張售價200元的「金好鑽」票面上各式造型鑽石與金條呼應主題財富感十足，頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5%；每張售價200元「金馬報喜」以新春裝扮的Q版小馬來拜年，俏皮又討喜，最高獎金10萬元多達550個，平均每兩張就有一張中獎，總中獎率50.35%；每張售價100元「財源滾滾」可愛又招財，7個頭獎30萬元，總中獎率33%。

今日上市5款新品百萬元（含）以上獎項多達1,232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2,460萬個。此外，截至目前台灣彩券今（115）年度已發行10款刮刮樂新品，千萬元（含）以上獎項多達18個，刷新歷年春節前千萬獎最高紀錄。