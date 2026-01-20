流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署發言人林明誠表示，目前預估急診就診病例百分比達10.3%，接近流行閾值11.0%，國內流感上升逐步進入流行期，預估最快本周進入流行期，農曆年期間單周就診人次達到13至14萬達到高峰。

依據疾管署監測資料顯示，今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢；另上周新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，及2例流感併發重症死亡均為H3N2。

防疫醫師林詠青表示，上周通報的流感重症死亡案例中，有一名東部60多歲女性，本身患有慢性肝炎、內分泌神經系統病史，沒接種本季流感疫苗，今年一月初出現呼吸困難症狀，三天後急診就醫發現血氧、血壓偏低，抽血發炎指數上升，篩檢確定A行流感陽性且併發肺炎及敗血症。

送往加護病房並給予抗病毒治療，不過發燒、呼吸喘症狀未改善，肺炎情形也無明顯改善，不幸於一月上旬過世，共住院五天，死因為流感併發肺炎重症及呼吸窘迫，不過期本身內分泌神經系統可能也是造成接受治療後，無法恢復原因。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。本流感季累計458例重症病例，多為65歲以上長者占63%，另外有87%未接種本季流感疫苗。

林明誠說，截至今年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.3萬人次。

考量春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應盡速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康，讓相聚更安心。

另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，而曾感染或接種過非本季新冠疫苗者，保護力已不足抵抗目前變異株，呼籲應儘速前往接種

為降低罹病機率，民眾平時應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。