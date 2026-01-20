快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。記者翁唯真／攝影
冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。記者翁唯真／攝影

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署發言人林明誠表示，目前預估急診就診病例百分比達10.3%，接近流行閾值11.0%，國內流感上升逐步進入流行期，預估最快本周進入流行期，農曆年期間單周就診人次達到13至14萬達到高峰。

依據疾管署監測資料顯示，今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢；另上周新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，及2例流感併發重症死亡均為H3N2。

防疫醫師林詠青表示，上周通報的流感重症死亡案例中，有一名東部60多歲女性，本身患有慢性肝炎、內分泌神經系統病史，沒接種本季流感疫苗，今年一月初出現呼吸困難症狀，三天後急診就醫發現血氧、血壓偏低，抽血發炎指數上升，篩檢確定A行流感陽性且併發肺炎及敗血症。

送往加護病房並給予抗病毒治療，不過發燒、呼吸喘症狀未改善，肺炎情形也無明顯改善，不幸於一月上旬過世，共住院五天，死因為流感併發肺炎重症及呼吸窘迫，不過期本身內分泌神經系統可能也是造成接受治療後，無法恢復原因。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。本流感季累計458例重症病例，多為65歲以上長者占63%，另外有87%未接種本季流感疫苗。

林明誠說，截至今年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.3萬人次。

考量春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應盡速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康，讓相聚更安心。

另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，而曾感染或接種過非本季新冠疫苗者，保護力已不足抵抗目前變異株，呼籲應儘速前往接種

為降低罹病機率，民眾平時應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

流感疫苗

延伸閱讀

台中11歲女猝死疑染B19病毒 疾管署：非流感死因結果由法研所公布

僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

流感預計1月下旬進入流行期 公費疫苗剩下17.9萬劑

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

相關新聞

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署...

懶人包／B19病毒不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

反對廢土回填農地 環團集體發動聯署

內政部近期宣布有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行「農地改良」，雖有查核與監督機制，但仍引發社會各界對土壤汙染的關注...

整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看

運動幣在1月26日起啟動登記、發放程序，為了鼓勵全民運動，體育署將原本針對16至22歲發放的「青春動滋券」，在2026年轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民。 運動幣金額為每份500元，今年採「限量抽籤制」只抽出60萬份，誰有資格參加？使用有哪些注意事項？《聯合新聞網》整理運動幣登記時間、領取方式、使用期限及合作店家適用範圍等，提供完整資訊給大家參考。

挑雞蛋選最大顆較划算？76年老牌蛋行揭密：內行人特別找小的

挑雞蛋只挑最大顆的嗎？在台北開業76年的老牌蛋行「協興蛋業」今（20）日在臉書發文，分享不少消費者挑選雞蛋時常見的迷思。協興蛋業指出，許多人買蛋時習慣選擇看起來「最大顆」的雞蛋，認為份量較多、比較划算，但事實上，雞蛋大小與營養價值並沒有絕對關係，反而與母雞的年齡與產蛋階段息息相關。

每次一分鐘深蹲 改善心肺有益健康

1分鐘也能運動，有助健康！越來越多研究顯示，每天進行幾次僅約一分鐘的爆發性運動，例如快爬樓梯或深…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。