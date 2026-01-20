快訊

懶人包／B19病毒不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，疑似感染B19病毒死亡。此為示意圖。本報系資料照片
台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，最終仍回天乏術。經檢驗後發現，女童身上疑有「B19微小病毒」陽性反應，研判病毒引發急性心肌炎，導致多重器官衰竭。目前檢驗報告尚未出爐，待確定女童是否感染B19病毒，結果法醫研究所由公布。

雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟表示，B19病毒好發在兒童身上，會出現兩頰泛紅徵狀，又俗稱「蘋果病」。目前臨床無相關藥物治療，比腸病毒難預防，仍是以「飛沫傳染」為主，呼籲家長多注意孩童個人衛生、配戴口罩等自我保護。

Ｑ1：什麼是B19病毒？

Ａ：傳染性紅斑症（Erythema inrectiosum）又叫第五病（nfth disease) ，其主要特徵是在顏面尤其是臉頰有出疹性紅斑出現，此疾患為時已久，但始終不清楚其病原休為何，後續經過專家研究證實，發現引起傳染性紅斑症的關鍵病毒就是「B19病毒」。

B19病毒是屬於小病毒及紅血球病毒屬，B19病毒主要經由呼吸道散布，包括透過唾液、痰液和鼻粘液。

Ｑ2：B19病毒最早在哪裡發現？

Ａ：根據疾管署的資料顯示，細小病毒B19（Parvovirus B19） 簡稱為B19病毒。是科學家科薩爾（Yvonne Cossar）於1974年，自輸血血液中進行B型肝炎篩檢時所發現的一種新型病毒，從科學界發現至今已超過50年。

Ｑ3：B19病毒有哪些症狀？哪些族群是高風險族群？

Ａ：李垣樟表示，B19病毒最典型的症狀出現在孩童身上，好發於5到8歲，特色是臉頰出現如同被打巴掌般的紅疹，如蘋果紅一般。部分孩童會出現輕微發燒、流鼻水或類似感冒的不適。

李垣樟說，B19病毒大多還是飛沫傳染，成人幾乎不會感染，若感染多是小時候都已經得過，但當時未出現過症狀，病毒恐因此潛伏體內多年。

根據資料顯示，若成人感染B19病毒，部分會導致關節不適；若是孕婦感染B19病毒，則可能使胎兒水腫或胎兒死亡；如果是新生兒感染B19病毒恐會造成貧血的症狀產生，其他還可能導致血小板減少、白血球減少、心肌炎、血管炎、肝臟功能缺失、神經系統等疾病。

目前並沒有對抗B19病毒的疫苗，所以在治療上，僅只能以施打免疫球蛋白中和病毒為主。

Ｑ4: 為什麼B19病毒會造成女孩大叫後昏迷致死？

Ａ：李垣樟說，若病毒引發心肌炎，病程可能來得相當快速且突然，以大人罹病的臨床經驗分析，有些患者原本僅出現類似感冒症狀，但短時間內卻急轉直下，出現休克甚至生命危險。

Ｑ5: 該怎麼預防B19病毒？

Ａ：李垣樟表示，B19病毒很難預防，這類感染在成長過程中相當常見，多數僅需針對症狀治療，目前並無特效藥或預防針等。不過他認為相較更腸病毒更難預防，因為案例真的太少，提醒家長多注意孩童個人衛生、配戴口罩等自我保護。

