香腸培根愛好者注意 常見防腐劑除增罹癌風險還讓糖尿病機率翻倍

早餐夾一片培根、宵夜來根香腸，對不少人來說都是再日常不過的飲食選擇，這些看似熟悉的加工食品，背後可能藏著我們平常不會特別注意的健康風險。腎臟科醫師江守山近日在臉書粉專分享國際研究指出，食品中常見的防腐劑，可能與多種疾病風險上升有關。研究顯示，防腐劑與整體癌症、乳癌及前列腺癌的較高發病率之間，存在多項統計上的關聯，引發外界對加工食品安全性的關注。

這些被點名的防腐劑，包含亞硝酸鹽與硝酸鹽，廣泛用於火腿、培根、香腸等加工肉品的醃製與保存。其中一項研究發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊，分析發現，攝取特定食品添加劑，不僅與癌症風險相關，也與第二型糖尿病的發生率增加有顯著關聯。

兩項研究皆來自一項長期進行中的法國大型研究計畫，超過十萬名受試者定期填寫飲食問卷，提供研究團隊長時間的飲食與健康資料。負責監督研究的法國流行病學家瑪蒂爾德．圖維耶強調，食用含防腐劑的食品並不代表會立刻罹癌，但「我們需要限制暴露的程度」，而非完全忽視其潛在影響。

研究結果中，關聯性最強的是亞硝酸鈉與前列腺癌，風險約增加三分之一；另外，常用來避免黴菌滋生的山梨酸鉀，則被發現與第二型糖尿病風險增加有關。不過，未參與研究的專家也提醒，目前仍屬觀察性研究，尚無法直接證明因果關係。倫敦國王學院營養學者湯姆．桑德斯指出，這些結果可能仍受到其他風險因子影響，呼籲在更多研究出爐前不必過度恐慌。