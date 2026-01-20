反對廢土回填農地 環團集體發動聯署

內政部近期宣布有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行「農地改良」，雖有查核與監督機制，但仍引發社會各界對土壤汙染的關注。環保團體共同發起聯署（forms.gle/Jtr9UP8D6M7Wo1zd6），要求「農發條例施行細則」第2-1條不容侵犯及退讓，任何廢土都不得進入農地。

2021年「農業發展條例施行細則」增列第2-1條，明定禁止營建剩餘土石方等進入農地，確立農地農用的鐵則，並以法律明文規範農地填土標準，確保土壤不被汙染，避免重金屬、病原體入侵農田。

然而內政部國土管理署於今年1月14日逕自宣布，營建剩餘土石方可用於「農地改良」回填農地，明顯違反「農業發展條例施行細則」第2-1條；行政院1月15日召集部會，要求農業部放寬農發條例施行細則第2-1條。

環保團體表示，農業部竟局部同意篩分廢土進農地，卻忽略地方環保、農業局人力嚴重不足，篩分標準難以執行，形同紙上談兵，最終淪為非法棄置的掩護。

監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟、台南社區大學環境小組、看守台灣協會、苗栗縣環境保護協會等團體共同發起聯署，認為行政院罔顧農地農用大原則，用短期土方去化犧牲農地生產力，重金屬累積恐釀食安危機，且地方欠缺專業人力與設備，根本無法逐車認定土方是否潔淨，廢土可進農地政策，等同農安食安大開倒車。

聯署要求，立即撤銷放寬政策，「農發條例施行細則」第2-1條不容侵犯，嚴禁任何廢土進入農地，而行政院、內政部、農業部應公開1月14日至19日的會議紀錄，追究先宣布後補程序的行政疏失。

此外，許多農地發生違法傾倒廢土及廢棄物問題，政府應重視及面對，不能視而不見；另應加速土方全流向管理，優先用於再生建材，絕不能以毀損農地為代價來解決工程廢土問題。