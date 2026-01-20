快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

反對廢土回填農地 環團集體發動聯署

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
本次聯署要求立即撤銷放寬政策，嚴禁任何廢土進入農地。圖／聯合報系資料照片
本次聯署要求立即撤銷放寬政策，嚴禁任何廢土進入農地。圖／聯合報系資料照片

內政部近期宣布有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行「農地改良」，雖有查核與監督機制，但仍引發社會各界對土壤汙染的關注。環保團體共同發起聯署（forms.gle/Jtr9UP8D6M7Wo1zd6），要求「農發條例施行細則」第2-1條不容侵犯及退讓，任何廢土都不得進入農地。

2021年「農業發展條例施行細則」增列第2-1條，明定禁止營建剩餘土石方等進入農地，確立農地農用的鐵則，並以法律明文規範農地填土標準，確保土壤不被汙染，避免重金屬、病原體入侵農田。

然而內政部國土管理署於今年1月14日逕自宣布，營建剩餘土石方可用於「農地改良」回填農地，明顯違反「農業發展條例施行細則」第2-1條；行政院1月15日召集部會，要求農業部放寬農發條例施行細則第2-1條。

環保團體表示，農業部竟局部同意篩分廢土進農地，卻忽略地方環保、農業局人力嚴重不足，篩分標準難以執行，形同紙上談兵，最終淪為非法棄置的掩護。

監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟、台南社區大學環境小組、看守台灣協會、苗栗縣環境保護協會等團體共同發起聯署，認為行政院罔顧農地農用大原則，用短期土方去化犧牲農地生產力，重金屬累積恐釀食安危機，且地方欠缺專業人力與設備，根本無法逐車認定土方是否潔淨，廢土可進農地政策，等同農安食安大開倒車。

聯署要求，立即撤銷放寬政策，「農發條例施行細則」第2-1條不容侵犯，嚴禁任何廢土進入農地，而行政院、內政部、農業部應公開1月14日至19日的會議紀錄，追究先宣布後補程序的行政疏失。

此外，許多農地發生違法傾倒廢土及廢棄物問題，政府應重視及面對，不能視而不見；另應加速土方全流向管理，優先用於再生建材，絕不能以毀損農地為代價來解決工程廢土問題。

延伸閱讀

土方之亂延燒 營造公會呼籲政府出面解決

國土署：施工中案件若需暫置土方 可向地方政府申請

薑母鴨冷知識 主角是「白色番鴨」非黑鴨 農業部曝原因

急開土方新制協調會 楊瓊瓔示警：恐重創全台營建業

相關新聞

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署...

懶人包／B19病毒不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

反對廢土回填農地 環團集體發動聯署

內政部近期宣布有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行「農地改良」，雖有查核與監督機制，但仍引發社會各界對土壤汙染的關注...

整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看

運動幣在1月26日起啟動登記、發放程序，為了鼓勵全民運動，體育署將原本針對16至22歲發放的「青春動滋券」，在2026年轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民。 運動幣金額為每份500元，今年採「限量抽籤制」只抽出60萬份，誰有資格參加？使用有哪些注意事項？《聯合新聞網》整理運動幣登記時間、領取方式、使用期限及合作店家適用範圍等，提供完整資訊給大家參考。

挑雞蛋選最大顆較划算？76年老牌蛋行揭密：內行人特別找小的

挑雞蛋只挑最大顆的嗎？在台北開業76年的老牌蛋行「協興蛋業」今（20）日在臉書發文，分享不少消費者挑選雞蛋時常見的迷思。協興蛋業指出，許多人買蛋時習慣選擇看起來「最大顆」的雞蛋，認為份量較多、比較划算，但事實上，雞蛋大小與營養價值並沒有絕對關係，反而與母雞的年齡與產蛋階段息息相關。

每次一分鐘深蹲 改善心肺有益健康

1分鐘也能運動，有助健康！越來越多研究顯示，每天進行幾次僅約一分鐘的爆發性運動，例如快爬樓梯或深…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。