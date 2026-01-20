快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

液態氮急凍高麗菜加熱仍鮮脆 可望成超商即食品

中央社／ 台北20日電

目前是高麗菜盛產季節，價錢雖親民，農民卻有產銷壓力，而颱風季節，又貴得難下手。農糧署輔業者成功開發液態氮急凍技術，加熱後仍保鮮脆，未來可望成為超商的即食商品。

農業部農糧署今天發布新聞稿，為穩定台灣甘藍（高麗菜）產銷，提升國產蔬菜加工附加價值，與學研單位、產地農民團體及加工業者合作，導入革命性冷凍技術，讓民眾只要加熱就可食用。

農糧署說，已輔導尚順食品公司成功開發「液態氮急凍甘藍」，不僅突破傳統冷凍蔬菜口感軟爛的技術瓶頸，可有效舒緩冬季甘藍的產銷壓力，可充裕夏季汛期蔬菜供應，還可廣泛供應學校午餐、團膳及餐飲通路使用，更讓消費者免備菜、免洗菜、免切菜，透過加熱，全年都可享受現炒般的鮮脆美味國產高麗菜。

農糧署說，傳統冷凍設備因冷卻速度較慢，導致蔬菜細胞中的水分緩慢凝結，形成粗大且尖銳的冰晶刺破細胞壁，造成解凍後組織崩解、水分流失，口感變得軟爛，尤其是含水量高達90%以上的新鮮葉菜類。

這項急凍技術是農糧署與國立宜蘭大學副校長兼中興大學特聘教授謝昌衛合作，藉液態氮作為冷媒，以3至300倍的速率移除蔬菜中心熱量，大幅抑制冰晶生長與再結晶，避免破壞細胞膜與細胞壁，完整保留蔬菜的脆度、顏色及多酚、類黃酮等營養成分。

農糧署表示，已協助尚順食品進行製程優化與技術輔導，農糧署強調，這項技術開創了「即食蔬菜」的新藍海，尚順食品正積極與各大連鎖超商及生鮮超市洽談上架事宜，另有美國、加拿大貿易商主動接洽出口合作，冷凍蔬菜也將成為國產蔬菜外銷的新契機。

農糧署說，未來將持續擴大輔導生產冷凍青花菜、花椰菜、青蔥、芋頭、菜豆等國產冷凍蔬菜。

農糧署 高麗菜 成功

延伸閱讀

鹽酥雞店什麼被低估？他喊1蔬菜品項「好吃到發瘋」 加碼去油妙招

高麗菜+糙米反讓人更不順暢？「3種糟糕食物搭配」其實會加重便秘

寒流來襲想吃甜湯？ 農糧署教做「熱愛玉」：加這3樣食材暖身又Q彈

小孩生日不再發糖果！家長出奇招 改「送1物」制止餅乾糖果風氣

相關新聞

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署...

懶人包／B19病毒不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

反對廢土回填農地 環團集體發動聯署

內政部近期宣布有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行「農地改良」，雖有查核與監督機制，但仍引發社會各界對土壤汙染的關注...

整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看

運動幣在1月26日起啟動登記、發放程序，為了鼓勵全民運動，體育署將原本針對16至22歲發放的「青春動滋券」，在2026年轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民。 運動幣金額為每份500元，今年採「限量抽籤制」只抽出60萬份，誰有資格參加？使用有哪些注意事項？《聯合新聞網》整理運動幣登記時間、領取方式、使用期限及合作店家適用範圍等，提供完整資訊給大家參考。

挑雞蛋選最大顆較划算？76年老牌蛋行揭密：內行人特別找小的

挑雞蛋只挑最大顆的嗎？在台北開業76年的老牌蛋行「協興蛋業」今（20）日在臉書發文，分享不少消費者挑選雞蛋時常見的迷思。協興蛋業指出，許多人買蛋時習慣選擇看起來「最大顆」的雞蛋，認為份量較多、比較划算，但事實上，雞蛋大小與營養價值並沒有絕對關係，反而與母雞的年齡與產蛋階段息息相關。

每次一分鐘深蹲 改善心肺有益健康

1分鐘也能運動，有助健康！越來越多研究顯示，每天進行幾次僅約一分鐘的爆發性運動，例如快爬樓梯或深…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。