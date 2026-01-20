年關將近病毒囂張！醫示警上呼吸道感染升溫 門診一早排爆

近期氣溫忽冷忽熱，上呼吸道感染患者明顯攀升。耳鼻喉科診所指出，每年寒假前夕與農曆年前向來是感冒高峰期，門診量近期快速增加，部分診所一開診就湧入大量病患，候診名單一度排到看不到底。

弘育耳鼻喉科診所18日在臉書粉專發文分享，本周上呼吸道感染患者明顯變多，多數屬於一般病毒感染，常見症狀包括喉嚨痛、鼻塞、流鼻水及咳嗽，同時也零星出現A、B型流感、諾羅病毒與腸病毒感染案例。診所表示，上午開診後人潮不斷湧入，臨時加派醫師支援，才逐步消化候診壓力。

從診所提供的畫面可見，掛號櫃台前擠滿戴著口罩的民眾，候診區座位幾乎全數坐滿，顯示近期呼吸道感染就診需求明顯升溫。醫師提醒，年節前後聚餐、返鄉與人流密集活動增加，容易提高病毒傳播風險，民眾應特別留意身體狀況。

疾管署日前也提醒，近期天氣變化劇烈，可能增加流感、新冠等呼吸道傳染病的傳播機率，呼籲民眾落實手部清潔、注意飲食衛生，進出人潮擁擠場所建議配戴口罩，若出現身體不適應在家休息並遵守咳嗽禮節，同時儘速完成公費流感與新冠疫苗接種。若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等警訊，應盡快就醫並依醫囑用藥，以降低重症風險。