快訊

觀光直升機失聯…熊本阿蘇中岳第一火山口附近「疑有殘駭」 2台人搜救中

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

聽新聞
0:00 / 0:00

年關將近病毒囂張！醫示警上呼吸道感染升溫 門診一早排爆

聯合新聞網／ 綜合報導
近期氣溫忽冷忽熱，上呼吸道感染患者明顯攀升。示意圖／ingimage
近期氣溫忽冷忽熱，上呼吸道感染患者明顯攀升。示意圖／ingimage

近期氣溫忽冷忽熱，上呼吸道感染患者明顯攀升。耳鼻喉科診所指出，每年寒假前夕與農曆年前向來是感冒高峰期，門診量近期快速增加，部分診所一開診就湧入大量病患，候診名單一度排到看不到底。

弘育耳鼻喉科診所18日在臉書粉專發文分享，本周上呼吸道感染患者明顯變多，多數屬於一般病毒感染，常見症狀包括喉嚨痛、鼻塞、流鼻水及咳嗽，同時也零星出現A、B型流感、諾羅病毒與腸病毒感染案例。診所表示，上午開診後人潮不斷湧入，臨時加派醫師支援，才逐步消化候診壓力。

從診所提供的畫面可見，掛號櫃台前擠滿戴著口罩的民眾，候診區座位幾乎全數坐滿，顯示近期呼吸道感染就診需求明顯升溫。醫師提醒，年節前後聚餐、返鄉與人流密集活動增加，容易提高病毒傳播風險，民眾應特別留意身體狀況。

疾管署日前也提醒，近期天氣變化劇烈，可能增加流感、新冠等呼吸道傳染病的傳播機率，呼籲民眾落實手部清潔、注意飲食衛生，進出人潮擁擠場所建議配戴口罩，若出現身體不適應在家休息並遵守咳嗽禮節，同時儘速完成公費流感與新冠疫苗接種。若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等警訊，應盡快就醫並依醫囑用藥，以降低重症風險。

診所 諾羅病毒 呼吸道 新冠疫苗 病患 疾管署

延伸閱讀

打招呼被教授冷回「沒資格叫老師」 牙醫系新生見反轉驚：是先知

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

便當一微波就「爆炸」！OL崩潰求救 網教實用一招：食物更好吃

尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

相關新聞

日去年爆發「蘋果病」今年降溫 3類人染B19病毒需注意...釀心肌炎恐致死

台中市1名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達1個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救2天仍...

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署...

懶人包／B19病毒不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

年關將近病毒囂張！醫示警上呼吸道感染升溫 門診一早排爆

期氣溫忽冷忽熱，上呼吸道感染患者明顯攀升。耳鼻喉科診所指出，每年寒假前夕與農曆年前向來是感冒高峰期，門診量近期快速增加，部分診所一開診就湧入大量病患，候診名單一度排到看不到底。

要準備多少錢？長照領導品牌南山人壽 揭國人失智照護缺口

失智照護基金可能需準備280萬元到960萬元，你準備了多少？身為國內長照險領導品牌，南山人壽不斷因應國人長照缺口推出新商...

營建剩餘土石方可入農地？ 內政部駁：從未宣布

有媒體報導內政部近期宣布營建剩餘土石方可入農地，引發環團抗議。內政部表示，既有合法土方去化量能充足，「從未」宣布營建剩餘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。