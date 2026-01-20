屏東縣長照結合物理治療師 陪伴長者「把生活能力找回來」

住宿型長照機構角色從「照顧」走向「陪伴」，屏東縣政府長期照護以「恢復生活能力」為核心，系統性推動「住宿式長照機構復能導入計畫」，攜手屏東縣物理治療師公會，結合縣內20間住宿式長照機構、老人福利機構與護理之家，將復能觀念導入第一線，讓照護不再只是替代，是陪伴長者重新找回生活的主導權。

74歲的徐添欽因病右側幾乎癱瘓，在治療師與照服員復能陪伴與訓練下，逐漸進步。家人的陪伴與孫子的鼓勵，成為他想要變好的動力。訓練過程中，他堅毅神情，一步步前進，只為了有一天能再次回家，和家人過年。

復能計畫陪伴下，原本不主動參與活動、習慣長時間待在寢室內住民，展現笑容，有人重新學會自行推輪椅到活動室、拿餅乾、端茶水，外出用餐時移位變更順暢，讓家屬感動說「爸爸媽媽變得不一樣了！」

阿米婆婆因疾病與身體退化，「站起來」對她而言幾乎是不可能，在家屬支持、照服員林昱丞陪伴，與治療師、機構團隊跨專業合作，阿米婆婆逐步由高度依賴邁向部分自立，可在監督下完成輪椅與床邊轉位，手扶欄杆或用助行器自行站立，輕度協助下行走約50公尺。

長照處長陳桂敏說，復能不只是復健訓練，而是一套「回到生活本身」的照顧哲學，跨專業合作，物理治療師進入機構一對一輔導，從住民能力評估、安全風險辨識、個案討論，到與照服員共同擬定可以落實日常復能照顧計畫，讓照服員在原有照護流程，融入復能概念，而非增加額外負擔。

八年級生的物理治療師張鳳鳴、張雅茹說，將復能轉化為「生活中的小動作」。擦桌子、彎腰取物、推輪椅、拿水杯，看似平凡的日常行為，卻成為長者累積成功經驗的重要起點。「我們不是要長者去練，而是讓他們在生活中去做！」，動作簡單化、逐步拆解，讓長者在「做得到」過程，建立信心。

「復能成為日常照護一部分，而非短期介入！」屏東縣物理治療師公會理事長竇文宏說，本計畫重視「照服員專業賦能」，12周完整訓練與臨床考核，協助照服員具備評估潛力個案、設計與調整復能活動、判斷安全時機等實務能力。

慈暉老人長照機構照護員高郁淳說，加入物理治療元素後，充滿「一起變更好」氣氛，園區透過綠化帶、小動物與生活紀錄，營造溫暖如家的照護環境，扭轉外界對機構刻板印象。 屏東縣物理治療師公會理事長竇文宏（後排右三）說，透過12周完整訓練與臨床考核，協助照服員具備更專業的實務能力。圖／屏東縣政府長照處提供 在物理治療師與機構團隊的跨專業合作下，阿米婆婆由高度依賴邁向「部分自立」。圖／屏東縣府長照處提供 透過專業照護陪伴長者重新找回生活的主導權，為長照現場注入新的生命力。圖／屏東縣政府提供 照服員看見長者的改變，也逐漸建立專業自信。圖／屏東縣政府提供 透過跨專業合作，由物理治療師進入機構進行一對一現場輔導。圖／屏東縣政府提供