高雄新春小物「鹹蛋超人」提燈 小紅包春聯發送日看過來
高雄燈會今年以花蓮洪災事件中的鏟子超人當發想、洽談日本「超人力霸王」當主角IP，2月7日起在愛河灣展出。市長陳其邁今天在市府公布，元宵節提燈及新春小紅包也是同一主題，另外還有結合高雄吉祥物「高雄熊」概念的「馬雄好」斗方春聯及傳統春聯可索取，小提燈開學後統一發送、小紅包1月31日起在各地商圈發送。
市長陳其邁會同立委賴瑞隆等人為今年度多款新春小物開箱，最受小朋友關注的元宵小提燈是「超人力霸王」的經典人物「初代超人力霸王（鹹蛋超人）」，刻意放大頭部比例，軀幹靈活關節，可以站立、直立及飛行等多種英勇姿態。全市小學、幼兒園下學期開學後由學校統一發放；一般民眾2月27日、28日下午4時至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞。
陳其邁說，去年花蓮光復鄉洪災事件中，很多超人挺身而出，後來市府提出「超人力霸王」構想，接洽時日方也覺得這個點子不錯，代表台灣人會在遇到困難時候挺身而出，即使周遭國家有難也一樣。超人的精神就是捍衛正義、不畏困難，需要的時候都能挺身而出。
除提燈外，高雄開運小紅包的主角也是超人力霸王，1月31日起在三鳳中街首發。傳統長型春聯有《躍馬迎福》及《駿騰迎祥》兩款，由高雄師範大學書法教學研究所書法家蔡典成題字，《躍馬迎福》強調跨越挑戰的生猛活力，迎向幸福安康與圓滿生活的期待。《駿騰迎祥》象徵突破，進取的動能與城市躍升願景。
《馬雄好》斗方春聯由青年設計師林士揚操刀，展現一語雙關「馬上好」的寓意，「高雄熊」與馬並肩拱手，傳遞好事馬上來，象徵諸事亨通的祝福。市長陳其邁說，這款「馬雄好」春聯特別適合在場參加活動的市議員，放在服務處代表「服務案件馬上好」，可讓選民安心。
市府說明，春聯2月2日起於四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間發送，另在高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、觀音山旅遊服務諮詢站、壽山動物園、野森動物學校、貝殼館及蝴蝶園）、文化局所轄場館及高雄捷運等第可自由索取。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言