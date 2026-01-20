高雄新春小物「鹹蛋超人」提燈 小紅包春聯發送日看過來

高雄燈會今年以花蓮洪災事件中的鏟子超人當發想、洽談日本「超人力霸王」當主角IP，2月7日起在愛河灣展出。市長陳其邁今天在市府公布，元宵節提燈及新春小紅包也是同一主題，另外還有結合高雄吉祥物「高雄熊」概念的「馬雄好」斗方春聯及傳統春聯可索取，小提燈開學後統一發送、小紅包1月31日起在各地商圈發送。

市長陳其邁會同立委賴瑞隆等人為今年度多款新春小物開箱，最受小朋友關注的元宵小提燈是「超人力霸王」的經典人物「初代超人力霸王（鹹蛋超人）」，刻意放大頭部比例，軀幹靈活關節，可以站立、直立及飛行等多種英勇姿態。全市小學、幼兒園下學期開學後由學校統一發放；一般民眾2月27日、28日下午4時至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞。

陳其邁說，去年花蓮光復鄉洪災事件中，很多超人挺身而出，後來市府提出「超人力霸王」構想，接洽時日方也覺得這個點子不錯，代表台灣人會在遇到困難時候挺身而出，即使周遭國家有難也一樣。超人的精神就是捍衛正義、不畏困難，需要的時候都能挺身而出。

除提燈外，高雄開運小紅包的主角也是超人力霸王，1月31日起在三鳳中街首發。傳統長型春聯有《躍馬迎福》及《駿騰迎祥》兩款，由高雄師範大學書法教學研究所書法家蔡典成題字，《躍馬迎福》強調跨越挑戰的生猛活力，迎向幸福安康與圓滿生活的期待。《駿騰迎祥》象徵突破，進取的動能與城市躍升願景。

《馬雄好》斗方春聯由青年設計師林士揚操刀，展現一語雙關「馬上好」的寓意，「高雄熊」與馬並肩拱手，傳遞好事馬上來，象徵諸事亨通的祝福。市長陳其邁說，這款「馬雄好」春聯特別適合在場參加活動的市議員，放在服務處代表「服務案件馬上好」，可讓選民安心。

市府說明，春聯2月2日起於四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間發送，另在高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、觀音山旅遊服務諮詢站、壽山動物園、野森動物學校、貝殼館及蝴蝶園）、文化局所轄場館及高雄捷運等第可自由索取。 高雄市長陳其邁（右二）、立委賴瑞隆（右一）會同書法家及設計師公布今年的元宵提燈及春聯造型。記者劉學聖／攝影 高雄市今年的元宵小提燈及新春壹元紅包全是「超人力霸王」。記者徐白櫻／攝影 高雄市長陳其邁今天為各式新春小物舉辦開箱秀，其中元宵小提燈是「超人力霸王」的經典人物「初代超人力霸王（鹹蛋超人）」。記者劉學聖／攝影 高雄燈會今年以「超人力霸王」當主角，元宵小提燈是「超人力霸王」的經典人物「初代超人力霸王（鹹蛋超人）」。記者劉學聖／攝影 高雄燈會今年以「超人力霸王」當主角，元宵小提燈是「超人力霸王」的經典人物「初代超人力霸王（鹹蛋超人）」。記者劉學聖／攝影