快訊

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

每次一分鐘深蹲 改善心肺有益健康

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
越來越多的研究表明，每天只要幾分鐘運動就能改善身體健康。示意圖／ingimage
越來越多的研究表明，每天只要幾分鐘運動就能改善身體健康。示意圖／ingimage

1分鐘也能運動，有助健康！越來越多研究顯示，每天進行幾次僅約一分鐘的爆發性運動，例如快爬樓梯或深蹲，能顯著提升心肺健康並降低疾病風險，因此也稱作「運動小憩」。這種方式可以協助更多人養成規律運動的習慣。

運動小憩益處多

ScienceAlert》報導，全球約有三分之一的成年人運動量不足，多數都是因為缺乏時間和動力，然而，越來越多的研究表明，每天只要幾分鐘運動就能改善身體健康。對此，相較傳統長時間的運動，短時間的運動通常會分散在日常生活的間隔空檔，於是也稱作「運動小憩」。

運動小憩 (Exercise Snacks) 是指在一天中穿插進行短暫而劇烈的運動，通常持續一分鐘或更短時間，例如：爬樓梯、深蹲訓練和開合跳。事實上，運動小憩就像是全天少量多次進食，而非坐下來吃一頓正餐，因此也稱作「運動零食」。

研究指出，對於長期久坐不動的成年人來說，運動小憩顯著改善了心肺功能，甚至有83%的參與者堅持運動長達三個月。除了健身之外，運動小憩也有助降低心血管疾病風險、穩定血糖控制和促進代謝健康，顯示短時間運動也能帶來顯著的健康益處。

融入日常生活中

The Conversation》報導，儘管無法完全取代全面的健身計劃，但對於難以抽出時間進行長時間鍛煉的人來說，短時間運動提供清楚可行的切入點，甚至獲得許多科學研究的支持，協助更多人養成規律運動的健康習慣。

對於運動小憩而言，堅持比完美更重要，即使是短短20秒的運動時間，只要能規律補充運動能量並融入在日常生活中，便能夠成為提升體能的訣竅。

【更多精采內容，詳見

運動 健身

延伸閱讀

上「康熙來了」爆紅 42歲「初代肌肉網紅」現況曝光

逾7.4萬人跑香港渣馬 4萬人向隅 霍啟剛贊成分2天舉辦

醫師判只剩五年健康壽命 60歲女靠關鍵習慣逆轉「生理年齡僅21歲」

慢跑讓膝蓋受損疼痛？資深跑者教出門前一動作能緩解：簡直是救星

相關新聞

真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。

歲末暖心善舉 七旬婦人百萬捐款守住健保弱勢就醫權、不再因貧而病

衛福部健保署台北業務組於去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，捐款人是名70多歲女士，指定協助無力繳納健保費...

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

農曆年即將到來，不少民眾紛紛搶買高鐵車票。對此，一名網友分享高鐵乘車小技巧，只要事先開啟高鐵APP的到站通知功能，當到站時長按通知，就可以跳出車票QR code掃碼出站。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每次一分鐘深蹲 改善心肺有益健康

1分鐘也能運動，有助健康！越來越多研究顯示，每天進行幾次僅約一分鐘的爆發性運動，例如快爬樓梯或深…

高雄新春小物「鹹蛋超人」提燈 小紅包春聯發送日看過來

高雄燈會今年以花蓮洪災事件中的鏟子超人當發想、洽談日本「超人力霸王」當主角IP，2月7日起在愛河灣展出。市長陳其邁今天在...

屏東縣長照結合物理治療師 陪伴長者「把生活能力找回來」

住宿型長照機構角色從「照顧」走向「陪伴」，屏東縣政府長期照護以「恢復生活能力」為核心，系統性推動「住宿式長照機構復能導入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。