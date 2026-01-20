每次一分鐘深蹲 改善心肺有益健康
1分鐘也能運動，有助健康！越來越多研究顯示，每天進行幾次僅約一分鐘的爆發性運動，例如快爬樓梯或深蹲，能顯著提升心肺健康並降低疾病風險，因此也稱作「運動小憩」。這種方式可以協助更多人養成規律運動的習慣。
運動小憩益處多
《ScienceAlert》報導，全球約有三分之一的成年人運動量不足，多數都是因為缺乏時間和動力，然而，越來越多的研究表明，每天只要幾分鐘運動就能改善身體健康。對此，相較傳統長時間的運動，短時間的運動通常會分散在日常生活的間隔空檔，於是也稱作「運動小憩」。
運動小憩 (Exercise Snacks) 是指在一天中穿插進行短暫而劇烈的運動，通常持續一分鐘或更短時間，例如：爬樓梯、深蹲訓練和開合跳。事實上，運動小憩就像是全天少量多次進食，而非坐下來吃一頓正餐，因此也稱作「運動零食」。
研究指出，對於長期久坐不動的成年人來說，運動小憩顯著改善了心肺功能，甚至有83%的參與者堅持運動長達三個月。除了健身之外，運動小憩也有助降低心血管疾病風險、穩定血糖控制和促進代謝健康，顯示短時間運動也能帶來顯著的健康益處。
融入日常生活中
《The Conversation》報導，儘管無法完全取代全面的健身計劃，但對於難以抽出時間進行長時間鍛煉的人來說，短時間運動提供清楚可行的切入點，甚至獲得許多科學研究的支持，協助更多人養成規律運動的健康習慣。
對於運動小憩而言，堅持比完美更重要，即使是短短20秒的運動時間，只要能規律補充運動能量並融入在日常生活中，便能夠成為提升體能的訣竅。
