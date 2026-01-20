合歡山恐結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間預警封閉
交通部公路局今天表示，台14甲線3000公尺以上路段夜間有積雪、結冰機率，為維護交通安全，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺段，下午5時至明天上午8時預警封閉。
強冷空氣今天南下，氣溫驟降，北台灣越晚越溼冷。合歡山今天午前天氣晴朗，不過交通部公路局中區養護工程分局中午發布訊息表示，氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段，夜間溫度降至攝氏0度以下，有路面積雪、結冰機率。
中區養護工程分局表示，為維護用路人安全，台14甲線指標18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，今天下午5時預警封閉，車輛只出不進，21日上午8時視天氣及路況，再決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鍊並小心慢行。
中區分局也表示，考量台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行；另外，台8臨37線中橫便道，配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言