合歡山恐結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間預警封閉

交通部公路局今天表示，台14甲線3000公尺以上路段夜間有積雪、結冰機率，為維護交通安全，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺段，下午5時至明天上午8時預警封閉。

強冷空氣今天南下，氣溫驟降，北台灣越晚越溼冷。合歡山今天午前天氣晴朗，不過交通部公路局中區養護工程分局中午發布訊息表示，氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段，夜間溫度降至攝氏0度以下，有路面積雪、結冰機率。

中區養護工程分局表示，為維護用路人安全，台14甲線指標18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，今天下午5時預警封閉，車輛只出不進，21日上午8時視天氣及路況，再決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鍊並小心慢行。

中區分局也表示，考量台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行；另外，台8臨37線中橫便道，配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。