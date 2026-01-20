114年前10月交通事故2338死 行人喪命18年新低

快訊

中央社／ 台北20日電

114年前10月交通事故行人死亡295人，創97年同期以來新低，而整體死亡2338人，為108年以來同期最低，但年減3.9%，降幅未達7%目標，交通部表示，有待中央、地方共同繼續努力。

交通部今天舉辦道路交通安全說明記者會，交通部政務次長陳彥伯表示，114年1至10月的30日道路交通事故死亡共2338人，與113年相比減少96人，減幅3.9%，儘管持續朝著下降趨勢，但與原訂每年減少7%目標，還有一段差距，有待中央、地方政府共同積極就道路交通安全改善事項繼續努力。

值得注意的是，114年1至10月道路交通事故整體死亡人數為自108年以來同期最低，行人死亡295人，更降至97年以來新低。

交通部路政及道安司司長吳東凌指出，114年前10月機車事故、高齡者、酒駕致死、行人死亡、兒少死亡人數都較113年同期下降，其中機車事故1418死、酒駕致死127人、兒少死亡53人，與112年同期相比，減幅達雙位數，各減少10.6%、41.5%、20.9%。

觀察114年前11月整體與行人A1（24小時內死亡）各1484人、185人，吳東凌指出，與112年同期比較，同樣呈現下降趨勢，各減少9.8%、9.3%。

各縣市部分，交通部統計，114年前10月30日整體死亡人數，以台南市較113年同期增加25人最多，若與112年同期比較，以嘉義市增加13人最多；行人死亡方面，與113年同期比較，以台中市增加9人最多，若與112年同期相比，高雄市增加13人最多。

面對114年1至10月交通事故死亡減幅3.9%，還未達目標，吳東凌認為，不能只看總量，他舉例，一個班級中有些學生考得較好，有些考得較不好，班級平均成績自然會有影響，但經檢視行人死亡數據，「幾乎一半縣市已達標，老實說並不容易。」

行人死亡下降幅度達標縣市（與112年相比下降15%），包括台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台南市、屏東縣、台東縣、金門縣。

