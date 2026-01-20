長輩排隊登記帶狀疱疹疫苗 彰縣：5期預約不急一時

彰縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，今天開放預約，有長輩擔心預約不到，凌晨就在彰化市南西北區衛生所排隊；衛生局長葉彥伯說，預約分5期，長輩不用急著完成登記。

為照顧65歲以上長輩，彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，提供設籍彰化縣1年以上1萬名65歲長者施打2劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者則自付新台幣6000元，其餘不足部分由縣府補助。

葉彥伯接受中央社記者電訪時說，今天雖開放預約，不過疫苗接種依據對象及繳費入帳時程，規劃5期進行調度，各鄉鎮市衛生所第1期分配到的名額，大多在上午9時30分左右用完。

葉彥伯說，預約接種時程有5期，除低收入及中低收入戶長者由縣府通知外，由於接種帶狀疱疹疫苗沒有季節限制，想接種疫苗長輩仍可在1月26日、2月2日及2月9日完成預約登記，衛生局也會觀察各期預約接種情形，滾動調整時程。

衛生局呼籲，一般符合資格長者，完成預約登記後須在7天內至銀行或超商繳納自付額6000元；因須確認繳費資訊入帳，長者請在收到繳費成功簡訊通知，或預約登記滿14日後，再前往原預約衛生所接種，避免白跑一趟。