長輩排隊登記帶狀疱疹疫苗 彰縣：5期預約不急一時

中央社／ 彰化20日電

彰縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，今天開放預約，有長輩擔心預約不到，凌晨就在彰化市南西北區衛生所排隊；衛生局長葉彥伯說，預約分5期，長輩不用急著完成登記。

為照顧65歲以上長輩，彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，提供設籍彰化縣1年以上1萬名65歲長者施打2劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者則自付新台幣6000元，其餘不足部分由縣府補助。

葉彥伯接受中央社記者電訪時說，今天雖開放預約，不過疫苗接種依據對象及繳費入帳時程，規劃5期進行調度，各鄉鎮市衛生所第1期分配到的名額，大多在上午9時30分左右用完。

葉彥伯說，預約接種時程有5期，除低收入及中低收入戶長者由縣府通知外，由於接種帶狀疱疹疫苗沒有季節限制，想接種疫苗長輩仍可在1月26日、2月2日及2月9日完成預約登記，衛生局也會觀察各期預約接種情形，滾動調整時程。

衛生局呼籲，一般符合資格長者，完成預約登記後須在7天內至銀行或超商繳納自付額6000元；因須確認繳費資訊入帳，長者請在收到繳費成功簡訊通知，或預約登記滿14日後，再前往原預約衛生所接種，避免白跑一趟。

真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。

歲末暖心善舉 七旬婦人百萬捐款守住健保弱勢就醫權、不再因貧而病

衛福部健保署台北業務組於去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，捐款人是名70多歲女士，指定協助無力繳納健保費...

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

農曆年即將到來，不少民眾紛紛搶買高鐵車票。對此，一名網友分享高鐵乘車小技巧，只要事先開啟高鐵APP的到站通知功能，當到站時長按通知，就可以跳出車票QR code掃碼出站。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每次一分鐘深蹲 改善心肺有益健康

1分鐘也能運動，有助健康！越來越多研究顯示，每天進行幾次僅約一分鐘的爆發性運動，例如快爬樓梯或深…

高雄新春小物「鹹蛋超人」提燈 小紅包春聯發送日看過來

高雄燈會今年以花蓮洪災事件中的鏟子超人當發想、洽談日本「超人力霸王」當主角IP，2月7日起在愛河灣展出。市長陳其邁今天在...

屏東縣長照結合物理治療師 陪伴長者「把生活能力找回來」

住宿型長照機構角色從「照顧」走向「陪伴」，屏東縣政府長期照護以「恢復生活能力」為核心，系統性推動「住宿式長照機構復能導入...

