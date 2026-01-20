長輩排隊登記帶狀疱疹疫苗 彰縣：5期預約不急一時
彰縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，今天開放預約，有長輩擔心預約不到，凌晨就在彰化市南西北區衛生所排隊；衛生局長葉彥伯說，預約分5期，長輩不用急著完成登記。
為照顧65歲以上長輩，彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，提供設籍彰化縣1年以上1萬名65歲長者施打2劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者則自付新台幣6000元，其餘不足部分由縣府補助。
葉彥伯接受中央社記者電訪時說，今天雖開放預約，不過疫苗接種依據對象及繳費入帳時程，規劃5期進行調度，各鄉鎮市衛生所第1期分配到的名額，大多在上午9時30分左右用完。
葉彥伯說，預約接種時程有5期，除低收入及中低收入戶長者由縣府通知外，由於接種帶狀疱疹疫苗沒有季節限制，想接種疫苗長輩仍可在1月26日、2月2日及2月9日完成預約登記，衛生局也會觀察各期預約接種情形，滾動調整時程。
衛生局呼籲，一般符合資格長者，完成預約登記後須在7天內至銀行或超商繳納自付額6000元；因須確認繳費資訊入帳，長者請在收到繳費成功簡訊通知，或預約登記滿14日後，再前往原預約衛生所接種，避免白跑一趟。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言