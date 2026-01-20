嘉邑城隍廟馬年錢母「好馬吉」亮相 初三初四限量發送3千個

嘉義城隍廟迎接2026丙午馬年，今天發表「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾，首度與插畫家莊信棠（Smart）合作推出五路財神公仔，即吸引企業界目光預訂32組。另由台灣檜木打造的放大版「好馬吉」錢母，吸引台灣省商業總會副理事長蕭秋勇搶先預訂32個。廟方表示，「好馬吉」錢母吊飾於農曆年初三、初四上午各贈送1500個與信眾結緣。

城隍廟董事長楊嘉南表示，今年限量創意錢母正面以金牌獎章為設計主軸，雷雕「吉」字結合馬年圖騰象徵「馬吉」，取其台語諧音「麻吉」，寓意好年好朋友；錢母背面則以變體字強調「馬到成功」。廟方表示，希望信眾隨身攜帶能聚集財氣，讓事業與財運在馬年蓬勃發展。

深受企業界青睞的台檜大錢母限量100個，每個結緣金3000元，適合擺放於辦公桌，寓意生意興隆。一推出即被台灣省商業總會副理事長蕭秋勇預訂32個，勢必引起一小波搶買潮。

插畫家莊信棠設計的五路財神公仔一組售價2000元，包含五路財神及贈送虎爺公仔。設計造型圓潤、配色紅金相間，每尊財神手持元寶、寶珠等象徵物，代表多元財運。加入虎爺角色具備「財神行財、虎爺護財」完整意涵，吸引年輕企業家金仁寶育樂公司執行長鄭至耿預訂32組。

廟方表示，今年點財神燈的信眾可獲得「好馬吉」錢母吊飾，農曆年初三、初四上午也將各贈送1500名信眾結緣。針對寵物飼主，點寵物平安燈即贈送「虎爺寵物護身符」，護佑寵物健康平安。

今天活動現場也安排火悟空特技劇坊演出，以翻騰神技象徵馬年翻轉運勢、奔騰不息，為新年慶典拉開序幕。 嘉義城隍廟首度與插畫家莊信棠（Smart）合作推出五路財神公仔，即吸引企業界目光預訂32組。記者李宗祐／攝影 嘉義城隍廟今天發表「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾，董事長楊嘉南表示，台灣檜木打造的放大版「好馬吉」錢母，有企業搶先預訂32個。記者李宗祐／攝影 嘉義城隍廟迎接2026丙午馬年，今天發表「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾。記者李宗祐／攝影 嘉義城隍廟發表「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾，農曆年初三、初四上午各贈送1500個與信眾結緣。記者李宗祐／攝影 嘉義城隍廟迎接2026丙午馬年，今天發表「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾。記者李宗祐／攝影