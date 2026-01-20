歲末暖心善舉 七旬婦人百萬捐款守住健保弱勢就醫權、不再因貧而病

衛福部健保署台北業務組於去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，捐款人是名70多歲女士，指定協助無力繳納健保費的弱勢家庭，度過難關。健保署台北業務組長李純馥說，感謝該名女士將愛化為實際行動，讓健保愛心專戶即時協助有需要的弱勢民眾。為表達感謝，李純馥代表健保署，率隊前往捐款人家中致贈感謝狀。

該名捐款人士表示，肯定健保照顧國人健康，為表對健保的支持，及傳遞愛與溫暖，特別選擇透過捐款百萬元愛心專戶，用以幫忙弱勢繳清健保欠費，保障其就醫權益。

據統計，健保署台北業務組去年共協助537戶弱勢家庭，繳納健保費1006萬餘元；愛心專戶成立至今，已運用8548萬餘元的愛心善款，達3600多個弱勢家庭受惠。

如來自單親家庭的16歲吳同學，遭逢家庭變故，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住，因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，使他們無力繳納健保費。台北業務組在得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。吳同學獲得幫助後，特以手寫信表達其感謝之情，並期許未來有能力時，可回饋社會。另，據統計，去年共協助176名未成年人，補助總金額達313萬餘元。

健保署也於去年楊柳、鳳凰颱風風災後，由台北業務組主動協助受災嚴重區域的弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元，盼受災民眾能夠感受到社會的溫暖與健保用心。

健保署長陳亮妤說，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署也提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。

若民眾欲進一步瞭解欠費協助及愛心專戶詳細訊息，請至中央健康保險署首頁（https://www.nhi.gov.tw/ch/mp-1.html），找尋健保服務分頁，並點進投保與保費後，再點弱勢協助查詢。