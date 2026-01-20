快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

強烈冷氣團南下 北市周五前濕冷...文山、南港等可能10℃低溫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團南下，北市災害防救辦公室提醒，台北市未來三天，強烈大陸冷氣團影響，天氣維持濕冷型態。本報資料照片
今天強烈大陸冷氣團南下，北市災害防救辦公室提醒，台北市未來三天，強烈大陸冷氣團影響，天氣維持濕冷型態。本報資料照片

今天是24節氣的「大寒」，強烈大陸冷氣團逐漸南下。北市災害防救辦公室提醒，台北市未來三天，強烈大陸冷氣團影響，天氣維持濕冷型態。其中平地空曠地區及文山、南港等近山區，可能出現10℃左右低溫。

北市災防辦表示，今天台北市白天市區高溫約15至16℃，不過提醒晚間氣溫驟降，至23日清晨天氣寒冷，台北市區氣溫維持在12至13℃。其中平地空曠地區及文山、南港等近山區可能出現10℃左右低溫。

災防辦提醒，尤其心血管疾病患者及敏感族群需準備保暖用具，外出前應注意添衣保暖。

