強烈冷氣團南下 北市周五前濕冷...文山、南港等可能10℃低溫

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。

2026-01-20 11:43