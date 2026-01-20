快訊

達文西SP手術再進化 44歲病友驚嘆腹部幾乎無痕像沒開過刀

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中童綜合醫院今成立婦科達文西單孔SP手術觀摩中心。記者黑中亮／攝影
台中童綜合醫院今成立婦科達文西單孔SP手術觀摩中心。記者黑中亮／攝影

台中童綜合醫院今成立「婦科達文西單孔SP手術觀摩中心」，僅需透過一個約 2.5 公分的單一切口即可完成複雜手術，婦產部主任劉錦成表示，微創手術已成為現代婦科治療的主流，做為全台首位執行婦科單孔SP手術的醫師，宣布該院在婦科高階微創領域取得重大突破，手術量全國居冠。

童綜合醫院表示，自2025年5 引進最新一代「達文西單孔SP機械手臂手術系統」以來，截至今年1月，婦產科的單孔SP手術執行量已累計達142例，居全國首位；院方整體在泌尿科、婦產科等多學科合作下，單孔手術個案總數更已突破300例。

劉錦成指出，傳統微創手術通常需要多個小切口，而「達文西單孔SP系統」僅需透過一個約 2.5 公分的單一切口即可完成複雜手術；他更成為全國首位擁有Xi與SP系統雙重指導資格的婦產科權威，榮獲全台首位「婦產科達文西單孔SP手術觀摩中心」雙重指導老師認證。

劉錦成表示，「達文西單孔SP系統」具備靈活操控、高清視野、恢復極速技術優等的技術優勢，不論是子宮肌瘤切除、全子宮切除或子宮內膜癌分期手術，都能達到精準切割、減少組織損傷的效果，能在狹窄空間內靈活操作，降低周邊組織損傷外，特別是手術的出血量顯著減少，住院天數縮短，病患能更快回歸日常生活。

44歲的王小姐今天受邀分享治療經驗，她表示因長期受子宮肌瘤困擾，去年 10 月出現月經量大且伴隨血塊等症狀，經主任醫師劉錦成詳細檢查，發現子宮內膜疑似病變，在醫師專業建議下，於去年11月接受了「達文西單孔子宮切除術及雙側輸卵管切除術」，術後幾乎感覺不到不適，而且肚子上幾乎看不出手術痕跡。

44歲患者（中）送花感謝婦產部劉錦成主任（右一）及醫療團隊的協助。記者黑中亮／攝影
44歲患者（中）送花感謝婦產部劉錦成主任（右一）及醫療團隊的協助。記者黑中亮／攝影

