高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用
農曆年即將到來，不少民眾紛紛搶買高鐵車票返鄉。一名網友分享高鐵乘車小技巧，只要事先開啟高鐵APP的到站通知功能，當到站時長按通知，就可以跳出車票QR code掃碼出站。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」發文，分享一個搭高鐵的實用小知識。他指出如果先在高鐵APP開啟「到站通知」，到站時只要長按通知訊息，就可以得到車票QR code，直接掃碼出站，不用再特地開APP找尋，對趕時間或手上拿著行李的旅客尤其友善。
貼文一出後，不少網友都表示「馬上學起來，真的很好用」、「太酷了，長知識欸」、「感謝實用超人，在高鐵上立刻設定」、「太晚知道這個資訊，以前下車到出站都手忙腳亂」、「等等搭高鐵立刻試試看，太實用了」、「這隱藏功能真的很實用，每次下車都要慌忙打開App找車票QR code，現在直接省事了」、「當了1.5年的高鐵通勤族，竟然現在才知道」、「實用！留友看」、「好需要這個小知識！謝謝」。
此外，也有內行網友指出，也能用智慧手錶跳出的通知來獲得QR code，「手錶通知也會有！刷手錶的話連手機都可以不用拿」、「手錶也是會跳通知」、「Apple watch也會！」、「我都用手錶」。
