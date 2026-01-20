快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享快速取得高鐵車票QR code的小技巧。高鐵示意圖。 聯合報系資料照
一名網友分享快速取得高鐵車票QR code的小技巧。高鐵示意圖。 聯合報系資料照

農曆年即將到來，不少民眾紛紛搶買高鐵車票返鄉。一名網友分享高鐵乘車小技巧，只要事先開啟高鐵APP的到站通知功能，當到站時長按通知，就可以跳出車票QR code掃碼出站。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」發文，分享一個搭高鐵的實用小知識。他指出如果先在高鐵APP開啟「到站通知」，到站時只要長按通知訊息，就可以得到車票QR code，直接掃碼出站，不用再特地開APP找尋，對趕時間或手上拿著行李的旅客尤其友善。

貼文一出後，不少網友都表示「馬上學起來，真的很好用」、「太酷了，長知識欸」、「感謝實用超人，在高鐵上立刻設定」、「太晚知道這個資訊，以前下車到出站都手忙腳亂」、「等等搭高鐵立刻試試看，太實用了」、「這隱藏功能真的很實用，每次下車都要慌忙打開App找車票QR code，現在直接省事了」、「當了1.5年的高鐵通勤族，竟然現在才知道」、「實用！留友看」、「好需要這個小知識！謝謝」。

此外，也有內行網友指出，也能用智慧手錶跳出的通知來獲得QR code，「手錶通知也會有！刷手錶的話連手機都可以不用拿」、「手錶也是會跳通知」、「Apple watch也會！」、「我都用手錶」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

高鐵 智慧手錶 QRcode 通勤族

延伸閱讀

台灣人赴日免稅結帳「1舉動」獲店員狂讚 網友：好貼心學起來

厭倦道德綁架！她拒絕高鐵換位仍「戰戰兢兢」 網讚：是權利

通勤新選擇！台北到南港不搭捷運 改坐「35元高鐵」8分鐘就到 刷1卡免買票

搶春節高鐵票官網癱瘓 他實測「1分鐘訂票」神技：真的不會卡

相關新聞

真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。

小人國免費入園爆亂象！孩童闖迷你建築區攀爬拆屋 園方心痛發聲

小人國近日舉辦「點點名，點到就免費」活動，只要身分證上姓名符合資格，不只自己可以免費入園，同行者也有門票優惠，不料「中獎名單」太多，小人國連日大爆滿，不僅入園、等待遊樂設施都大排長龍，也出現不少亂象，

歲末暖心善舉 七旬婦人百萬捐款守住健保弱勢就醫權、不再因貧而病

衛福部健保署台北業務組於去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，捐款人是名70多歲女士，指定協助無力繳納健保費...

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

農曆年即將到來，不少民眾紛紛搶買高鐵車票。對此，一名網友分享高鐵乘車小技巧，只要事先開啟高鐵APP的到站通知功能，當到站時長按通知，就可以跳出車票QR code掃碼出站。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「中國辣椒段」檢出蘇丹色素三號 11公噸全數銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，有一批由輸入業者「元盛國際貿易有限公司」報驗的中國辣椒段，檢出蘇丹色素三號，依據「食品...

春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

農曆新年將報到，想要「馬上有錢」？台彩20日推出春節限定「2000萬超級紅包」，最高獎金2000萬元不變...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。