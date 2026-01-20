影／他車禍後送自家醫院 撐過葉克膜危機42天換心重生

「如果沒有醫護同仁，我撐不過來。」高雄榮總醫院補給室組員、53歲祁茂華難掩感激之情，歷經42天仰賴葉克膜搶命、成功等到心臟移植，術後狀況穩定，談起未來，他沒有太多豪言壯語，反而笑說，現在最期待就是早日回到工作崗位，重新投入熟悉的醫院日常。

祁茂華去年7月上班途中不幸發生車禍，送抵醫院後，病情急轉直下，突發嚴重心臟衰竭並合併嚴重肺水腫，生命一度瀕臨崩潰邊緣，醫療團隊緊急裝置葉克膜（ECMO）維持循環，隨後轉入加護病房。

他早有心臟病史，2008年7月，曾因急性A型主動脈剝離，在院內接受主動脈人工血管置換手術，術後雖逐步恢復，但心臟功能仍隨時間下滑，這次車禍成了壓垮心臟的最後一根稻草，幾乎失去代償能力，只能仰賴體外循環設備撐命，並同步登錄等待心臟移植。

但真正的考驗不只移植手術，而是在等待期間的每一天，裝上葉克膜後，中風與敗血症是兩大致命風險，只要其中任何一項發生，往往難以挽回，每一天都有如走鋼索。

心臟血管外科主任醫師吳介任指出，葉克膜最大的隱憂，在於血液經體外循環後，容易產生微小血栓，一旦隨血流進入腦部，就可能引發中風，必須嚴格控制血液凝固時間，加護病房中，必須頻繁抽血、密集監測凝血數值，確保血液狀態維持在安全範圍內，任何偏差都可能釀成嚴重後果。

感染控制同樣是重中之重，吳介任表示，一旦發展成嚴重敗血症，即便有葉克膜支撐心臟循環，感染仍會迅速拖垮其他器官，導致多重器官衰竭，那時候生命就可能流失，很難再靠儀器把人救回，因此任何可疑徵象都要保持高度警覺，只要稍有懷疑，及早預防性抗凝血劑治療，將感染風險降到最低。

在跨科別密切合作下，祁茂華幸運避開中風與嚴重感染兩道生死關卡，跨過危機四伏42天，終於等到合適捐贈心臟，順利完成移植手術，術後照護仰賴心臟內外科、重症醫學科、護理團隊、移植協調師及社工師的整合，恢復良好。

祁茂華說，他的心臟重新跳動、人生也重新啟動，對他來說，這顆心臟不只是延續生命的器官，更是來自大愛捐贈者與醫療團隊共同成就的重生，等身體條件允許，最想做的事就是回到熟悉的崗位，用行動回報這段得來不易的生命。 高雄榮總醫院補給室組員、53歲祁茂華(黑衣者)難掩感激之情，歷經42天仰賴葉克膜搶命、成功等到心臟移植，術後狀況穩定，表示迫不及待重返崗位。記者郭韋綺／攝影 高雄榮總醫院補給室組員、53歲祁茂華(左)感激心臟血管外科主任醫師吳介任率領的醫護團隊，歷經42天仰賴葉克膜搶命、成功等到心臟移植，術後狀況穩定。記者郭韋綺／攝影