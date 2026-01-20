整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看
運動幣在1月26日起啟動登記、發放程序，為了鼓勵全民運動，體育署將原本針對16至22歲發放的「青春動滋券」，在2026年轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民。
運動幣金額為每份500元，今年採「限量抽籤制」只抽出60萬份，誰有資格參加？使用有哪些注意事項？《聯合新聞網》整理運動幣登記時間、領取方式、使用期限及合作店家適用範圍等，提供完整資訊給大家參考。
最大差異在於普發變抽籤以及用途分流。去年動滋券僅需登錄資料即可領取，但2026年運動幣採限量制，民眾需登記並抽籤。中籤者能獲得500元抵用額度（1點等同新台幣1元），鼓勵民眾走入健身房、游泳池或觀賞職業賽事。
運動幣金額為每份500元，今年抽出60萬份，符合以下條件者即有登記資格。
年齡資格：115年年滿16歲（民國99年1月1日前出生者）。
身分資格：國內現有戶籍之國民。
採「網路登記抽籤」方式，民眾需上「動滋網」登記。為避免網站壅塞，登記首周採身分證字號末碼分流。
👉️登記時間：2026/1/26（一）～2/8（日）
👉️抽籤日期：2026/2/12（四）以直播方式公開抽籤。
👉️中籤通知：2026/2/12（四）下午起陸續發送簡訊通知，或上官網查詢。
👉️使用時間：2026/3/1（日）10:00～12/31（四）24:00
⚠️提醒：運動幣若未在期限內使用完畢，將全數收回，無法保留至隔年。
第一步：進入動滋網
點選「我的運動幣」頁面。
第二步：身分驗證
輸入姓名、身分證字號、出生日期、電話及電子信箱等資料，驗證符合資格者，即可參與抽籤。
第三步：等待簡訊
中籤後系統將發送簡訊通知，民眾也可收看抽籤直播或於2月13日上午10時至動滋網查詢結果。
第四步：領取抵用金
中籤者於3月1日上午10時起，進入動滋網、點選「我的運動幣」頁面，輸入身分證號、出生年月日、健保卡卡號，並輸入簡訊4位驗證碼，可取得專屬動態QR Code及付款碼。
⚠️提醒：單次領取的動態QR Code使用期限1小時，未於1小時內抵用，下次使用需至「我的運動幣」頁面中輸入基本資料，重新領取。
使用範圍包含「做運動」、「看比賽」及「添裝備」3大類別，但需特別注意，添裝備類別設有額度上限。
1.做運動：參與性運動類
適用項目：運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備、出租費、運動指導教學費、運動觀光遊程、參加運動衍生費用（如運動場館販售的毛巾、泳帽等）。
抵用上限：500元。
2.看比賽：運動賽事、媒體消費
適用項目：購買、付費訂閱運動媒體費用、看運動比賽衍生費（應援衣飾、加油道具、海報或紀念品）。
抵用上限：500元。
3.添裝備：運動裝備
適用項目：運動服裝、運動鞋、運動穿戴裝置（如智慧手表）、購買或維修運動耗材（如球拍、球棒、護具）。
抵用上限：每人最高僅可抵用200元。
採用電子錢包模式，不限抵用次數，直到500元額度用完為止 。為防盜用，結帳需簡訊驗證，使用時務必帶手機。
實體店家消費
1️⃣：登入動滋網「我的運動幣」，出示QR Code或付款碼供店家掃描。
2️⃣：告知店家你的「簡訊驗證碼」才能完成扣款，防止條碼被截圖盜用。
3️⃣：確認抵用金額，若餘額不足，差額可使用現金或其他支付方式補足。
線上平台消費
在合作售票平台結帳時，輸入你的付款碼、身分證末4碼及簡訊驗證碼即可抵用 。
Q：運動幣使用後可退還嗎？
A：運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，也不能再兌換成等值現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾權利。若有商品問題、退換貨需求，請依店家的退換貨規定辦理。
Q：為什麼添裝備要限制200元？
A：運動部為了「兼顧產業均衡發展」並產生「經濟外溢效果」，希望民眾不只是把錢拿去買東西，更能將預算投入「做運動」與「看比賽」的體驗型消費；若要買裝備，則透過200元折扣作誘因，帶動民眾自費購買更高單價的專業器材。
Q：運動幣合作店家怎麼查？
A：民眾可至運動幣專區「合作店家」頁面，選擇縣市、鄉鎮區、營業類別或直接輸入店家名稱，查詢合作店家資訊。
Q：未滿16歲的學生都沒份嗎？
A：針對16歲以下族群，運動部另有推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」。這部分不發放個人幣，而是鼓勵學生以校隊或社團為單位，集體申請補助去現場看比賽或參加活動，詳情可透過學校體育組查詢。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言