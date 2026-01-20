整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看

運動幣在1月26日起啟動登記、發放程序，為了鼓勵全民運動，體育署將原本針對16至22歲發放的「青春動滋券」，在2026年轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民。

運動幣金額為每份500元，今年採「限量抽籤制」只抽出60萬份，誰有資格參加？使用有哪些注意事項？《聯合新聞網》整理運動幣登記時間、領取方式、使用期限及合作店家適用範圍等，提供完整資訊給大家參考。

文章目錄 運動幣跟動滋券有什麼不同？

運動幣金額與領取資格

運動幣登記方式、時程與身分證分流機制

運動幣怎麼領？直接領現金嗎？

運動幣可用在哪？適用範圍與額度限制

運動幣實體與線上結帳教學

運動幣領取使用相關問答





最大差異在於普發變抽籤以及用途分流。去年動滋券僅需登錄資料即可領取，但2026年運動幣採限量制，民眾需登記並抽籤。中籤者能獲得500元抵用額度（1點等同新台幣1元），鼓勵民眾走入健身房、游泳池或觀賞職業賽事。





運動幣金額為每份500元，今年抽出60萬份，符合以下條件者即有登記資格。

年齡資格：115年年滿16歲（民國99年1月1日前出生者）。

身分資格：國內現有戶籍之國民。





採「網路登記抽籤」方式，民眾需上「動滋網」登記。為避免網站壅塞，登記首周採身分證字號末碼分流。

👉️登記時間：2026/1/26（一）～2/8（日）

👉️抽籤日期：2026/2/12（四）以直播方式公開抽籤。

👉️中籤通知：2026/2/12（四）下午起陸續發送簡訊通知，或上官網查詢。

👉️使用時間：2026/3/1（日）10:00～12/31（四）24:00

⚠️提醒：運動幣若未在期限內使用完畢，將全數收回，無法保留至隔年。





第一步：進入動滋網

點選「我的運動幣」頁面。

第二步：身分驗證

輸入姓名、身分證字號、出生日期、電話及電子信箱等資料，驗證符合資格者，即可參與抽籤。

第三步：等待簡訊

中籤後系統將發送簡訊通知，民眾也可收看抽籤直播或於2月13日上午10時至動滋網查詢結果。

第四步：領取抵用金

中籤者於3月1日上午10時起，進入動滋網、點選「我的運動幣」頁面，輸入身分證號、出生年月日、健保卡卡號，並輸入簡訊4位驗證碼，可取得專屬動態QR Code及付款碼。

⚠️提醒：單次領取的動態QR Code使用期限1小時，未於1小時內抵用，下次使用需至「我的運動幣」頁面中輸入基本資料，重新領取。





使用範圍包含「做運動」、「看比賽」及「添裝備」3大類別，但需特別注意，添裝備類別設有額度上限。

1.做運動：參與性運動類

適用項目：運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備、出租費、運動指導教學費、運動觀光遊程、參加運動衍生費用（如運動場館販售的毛巾、泳帽等）。

抵用上限：500元。

適用項目：購買、付費訂閱運動媒體費用、看運動比賽衍生費（應援衣飾、加油道具、海報或紀念品）。

抵用上限：500元。

3.添裝備：運動裝備

適用項目：運動服裝、運動鞋、運動穿戴裝置（如智慧手表）、購買或維修運動耗材（如球拍、球棒、護具）。

抵用上限：每人最高僅可抵用200元。





採用電子錢包模式，不限抵用次數，直到500元額度用完為止 。為防盜用，結帳需簡訊驗證，使用時務必帶手機。

實體店家消費

1️⃣：登入動滋網「我的運動幣」，出示QR Code或付款碼供店家掃描。

2️⃣：告知店家你的「簡訊驗證碼」才能完成扣款，防止條碼被截圖盜用。

3️⃣：確認抵用金額，若餘額不足，差額可使用現金或其他支付方式補足。

線上平台消費

在合作售票平台結帳時，輸入你的付款碼、身分證末4碼及簡訊驗證碼即可抵用 。





Q：運動幣使用後可退還嗎？

A：運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，也不能再兌換成等值現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾權利。若有商品問題、退換貨需求，請依店家的退換貨規定辦理。

Q：為什麼添裝備要限制200元？

A：運動部為了「兼顧產業均衡發展」並產生「經濟外溢效果」，希望民眾不只是把錢拿去買東西，更能將預算投入「做運動」與「看比賽」的體驗型消費；若要買裝備，則透過200元折扣作誘因，帶動民眾自費購買更高單價的專業器材。

Q：運動幣合作店家怎麼查？

A：民眾可至運動幣專區「合作店家」頁面，選擇縣市、鄉鎮區、營業類別或直接輸入店家名稱，查詢合作店家資訊。

Q：未滿16歲的學生都沒份嗎？

A：針對16歲以下族群，運動部另有推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」。這部分不發放個人幣，而是鼓勵學生以校隊或社團為單位，集體申請補助去現場看比賽或參加活動，詳情可透過學校體育組查詢。