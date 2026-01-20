冬季班表航班數超越疫情前 今年運量可望達6200萬人次創歷史新高

航空市場持續升溫，去年全年運量達5833萬人次，逼近疫情前5992萬人次，交通部次長林國顯表示，去年自由貿港區營業額5兆多，今年預估突破6兆；民航局長何淑萍則說，冬季班表航班數已超越疫情前，今年運量也可望增加突破疫情前數字，達到6200萬人次，創下歷史新高。

今天是民航局79周年局慶，交通部次長林國顯與民航局長何淑萍分別表揚了我國首次添加SAF的飛航永續相關獎項，以及各項航空業績優從業人員獎項。

何淑萍致詞時表示，目前冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每周平均2981班，相較前期夏季班表每週多出124班，並正式超越2019年疫情前的每周2957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

針對空運市場，何淑萍說，今年將迎向榮景，包含亞太地區航空成長動能持續強勁、國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳已在去年底啟用、民航局近期修訂台義通航協定及簽署台芬通航協定的後續市場效應，都為運量成長增添新動能。

另外，何淑萍也提醒，航空產業最大的挑戰，是在要堅守安全與服務品質，飛航安全是民航發展的基石，以飛安零容忍的最高標準，全面執行國家民用航空安全計畫，強化對航空公司、機場、地勤業者及飛航服務單位的安全監理，確保整體飛安水準穩定提升。

針對航權及國際能見度的擴展，林國顯則表示，去年開啟北歐的可能，盼所有航空能看到北歐新能源及科技發展，也有業者盼清出沒使用的航權，以達有效利用。

林國顯說，目前台灣每周飛日本800多班、南韓500多班，平均每日有200多班飛往日韓；北美轉東北及轉東南亞也很方便，全國轉機部分，桃園機場達到680萬人次，排名37名，還有進步的空間，未來轉機量會很大。

民航局分析不同區域恢復情形，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前，其中，以中東恢復比率最多達214%，北美恢復140%次之，日韓則恢復125%。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復89%、51%。

林國顯說，隨著航空事業愈來愈發達，所有航空都在買飛機、訓練組員，公部門能飛行的機組員、教官、維修、空勤都會被挖角，盼民航人力能被重視；疫情期間跟行政院要322人，其中123位是航管人員，現在才能營運這麼順利，每次國慶、連假、飛安演習中，航管人員壓力都很大，舉例來說，上次大陸再次軍演時，台灣所有進出國際航班都沒有取消，只有少數延遲。

航空站部分也積極擴建，林國顯說，台北國際航空站正在補強，高雄站則投入800億，要做到1650萬人次，「我們是從雞蛋把蛋打破，就是要把事情做好」。 而桃園機場經歷5年時間，終於在去年底啟用北廊廳，預計再2年就可以啟動第三航廈，另外第三跑道民航局也花了1634億，徵收1413公頃，預計3年進行安置住宅1067戶 。

林國顯表示，去年運量是6880萬人次，其中國內運量達1050萬人次，國際運量達4780萬人次，航管運量也有26萬架次；貨運量部分則已超越疫情，貨運量達250萬噸，加上國內7萬噸，總計257萬噸，上述均代表國家經濟反映在航空運能。疫情前自由貿易港區，一空六港，達到9600億服務量，其中航空占9000億，去年自由貿港區的營業額5兆多，今年會突破6兆。

永續燃油方面，林國顯表示，去年4月感謝台塑、中油，以及包含長榮、華航、星宇、華信、立榮、虎航等多航空公司，讓國機於台北、高雄航站都參與SAF永續燃油的啟用。這種燃油啟用代表台灣對於世界宣示，台灣不會只停留在原來的空汙及原來的環保標準，而是會提高到世界一樣的標準。但仍希望製造能夠更多，進口更多，讓我們能夠讓航空業更進步。

民航局表示，觀察國籍業者如星宇航空，已在今年1月15日開航台北-鳳凰城航線，同時預告今年將開闢首條歐洲航線；長榮航空宣布，將在今年中新闢台北-華盛頓長程航線，各國籍業者並同時將在既有北美航線繼續增班，讓台灣空中網路更為便捷熱鬧。

運量方面，去年全年運量5833萬人次，已經逼近疫情前5992萬人次水準，民航局評估，今年運量可望在此基礎上往上推升，突破疫情前數字，創下歷史新高，預測運量可達6200萬人次。