失智症新藥見效 土城醫院案例認知功能恢復滿分

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
失智症新藥臨床追蹤有成，土城醫院分享早期治療正向成果。記者葉德正／攝影
失智症新藥臨床追蹤有成，土城醫院分享早期治療正向成果。記者葉德正／攝影

阿茲海默症嚴重影響生活品質，新北市立土城醫院去年收治一名76歲男性患者，因記憶力明顯衰退、影響日常生活，經醫療團隊評估後，接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂（Kisunla）」治療，半年療程結束後，影像與臨床評估腦內異常類澱粉蛋白全數清零，認知功能評估更回到30分滿分，延長患者維持生活功能與自主能力時間。

院方指出，該名患者是名CEO，治療期間透過定期安排核磁共振檢查，嚴密監控藥物可能引發的副作用風險，並於療程後進行正子斷層掃描，追蹤結果顯示，患者腦中類澱粉蛋白已清除，認知功能與日常生活能力趨於穩定。

家屬也反饋，患者情緒明顯較為穩定，語言表達更清楚，思緒條理改善，多項神經心理測驗，包括阿茲海默症評估量表、語言流暢度測驗與班森圖形測驗，分數皆呈現進步，展現早期介入治療的臨床效益。

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆表示，阿茲海默症屬於進行性神經退化疾病，主因為腦中類澱粉蛋白與Tau蛋白異常堆積，導致神經細胞受損，國際研究顯示，新一代免疫治療藥物可清除β-類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，約可延緩認知與功能退化27至30%。

徐榮隆說，新藥完整療程約一年半，每月費用接近8萬元，整體花費可能逾百萬元，但現行治療機制設有「提早下車」設計，若患者半年內達到澱粉蛋白清除目標，可提前結束療程，降低整體支出，藥物仍屬自費，但從長期照護角度來看，若能延緩進入中度失智、避免生活無法自理，可減少每月動輒5萬元以上的照護成本，長期來看對家庭與社會都是重要的健康投資。

核子醫學科主任曾敬仁指出，類澱粉蛋白正子斷層掃描已從輔助診斷工具，轉為精準醫療的重要依據，可量化追蹤腦中斑塊清除成效，並作為調整治療策略的依據，減少侵入式治療。

徐榮隆說，失智症治療關鍵在於早期發現與及早介入，若民眾出現記憶力下降、判斷力變差或生活功能退化，應盡早就醫評估。透過專業團隊的持續追蹤與支持，失智症不再只是無解與不可逆的疾病，也能為患者與家庭保留更多有尊嚴、有品質的生活時間。

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆。記者葉德正／攝影
土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆。記者葉德正／攝影

失智症 阿茲海默症

相關新聞

真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。

小人國免費入園爆亂象！孩童闖迷你建築區攀爬拆屋 園方心痛發聲

小人國近日舉辦「點點名，點到就免費」活動，只要身分證上姓名符合資格，不只自己可以免費入園，同行者也有門票優惠，不料「中獎名單」太多，小人國連日大爆滿，不僅入園、等待遊樂設施都大排長龍，也出現不少亂象，

「中國辣椒段」檢出蘇丹色素三號 11公噸全數銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，有一批由輸入業者「元盛國際貿易有限公司」報驗的中國辣椒段，檢出蘇丹色素三號，依據「食品...

春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

農曆新年將報到，想要「馬上有錢」？台彩20日推出春節限定「2000萬超級紅包」，最高獎金2000萬元不變...

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

許多民眾參加尾牙都會喝酒助興，如何緩解酒後不適的症狀呢？營養師張語希發文，分享舒緩酒後不舒服的3個步驟，並強調飲酒後不要吃炸物、重口味食物和咖啡因，幫助民眾尾牙喝完酒後，隔天還能正常回歸生活。

磁場擾動增強恐達「劇烈磁暴」 估影響衛星定位、無線電通訊

中央氣象署太空天文作業辦公室今天上午9時發布太空天氣警示訊息，氣象署表示，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5...

