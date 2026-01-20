失智症新藥見效 土城醫院案例認知功能恢復滿分

阿茲海默症嚴重影響生活品質，新北市立土城醫院去年收治一名76歲男性患者，因記憶力明顯衰退、影響日常生活，經醫療團隊評估後，接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂（Kisunla）」治療，半年療程結束後，影像與臨床評估腦內異常類澱粉蛋白全數清零，認知功能評估更回到30分滿分，延長患者維持生活功能與自主能力時間。

院方指出，該名患者是名CEO，治療期間透過定期安排核磁共振檢查，嚴密監控藥物可能引發的副作用風險，並於療程後進行正子斷層掃描，追蹤結果顯示，患者腦中類澱粉蛋白已清除，認知功能與日常生活能力趨於穩定。

家屬也反饋，患者情緒明顯較為穩定，語言表達更清楚，思緒條理改善，多項神經心理測驗，包括阿茲海默症評估量表、語言流暢度測驗與班森圖形測驗，分數皆呈現進步，展現早期介入治療的臨床效益。

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆表示，阿茲海默症屬於進行性神經退化疾病，主因為腦中類澱粉蛋白與Tau蛋白異常堆積，導致神經細胞受損，國際研究顯示，新一代免疫治療藥物可清除β-類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，約可延緩認知與功能退化27至30%。

徐榮隆說，新藥完整療程約一年半，每月費用接近8萬元，整體花費可能逾百萬元，但現行治療機制設有「提早下車」設計，若患者半年內達到澱粉蛋白清除目標，可提前結束療程，降低整體支出，藥物仍屬自費，但從長期照護角度來看，若能延緩進入中度失智、避免生活無法自理，可減少每月動輒5萬元以上的照護成本，長期來看對家庭與社會都是重要的健康投資。

核子醫學科主任曾敬仁指出，類澱粉蛋白正子斷層掃描已從輔助診斷工具，轉為精準醫療的重要依據，可量化追蹤腦中斑塊清除成效，並作為調整治療策略的依據，減少侵入式治療。

徐榮隆說，失智症治療關鍵在於早期發現與及早介入，若民眾出現記憶力下降、判斷力變差或生活功能退化，應盡早就醫評估。透過專業團隊的持續追蹤與支持，失智症不再只是無解與不可逆的疾病，也能為患者與家庭保留更多有尊嚴、有品質的生活時間。 土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆。記者葉德正／攝影