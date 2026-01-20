「中國辣椒段」檢出蘇丹色素三號 11公噸全數銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，有一批由輸入業者「元盛國際貿易有限公司」報驗的中國辣椒段，檢出蘇丹色素三號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批中國的辣椒段在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，這批進口的中國辣椒段，檢出含非法定著色劑，屬不得使用之物質，不符合食安法第15條第1項第3款、第15條第1項第10款規定。業者共進了11公噸，全數依規定直接銷毀，不得退運。

劉芳銘指出，食藥署統計近半年，從114年7月12日至115年1月12日止，受理中國的辣椒乾，報驗58批，檢驗不合格2批，不合格率3.5%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從115年1月7日起至116年1月6日止，針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗，即100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

今天公布的最新邊境查驗不合格名單，共有18項不合格產品，除了中國辣椒段，還有日本出口的鮮草莓、仙哈密瓜、冷凍桃、二款蜜柑，皆為檢出農藥殘留含量不符規定，其中一款日本出口醬油檢出防腐劑含量不符規定。二款越南出口的糙米檢出農藥殘留含量不符規定，菲律賓出口香蕉醬含非法定著色劑，法國出口乾燥羊肚菌農藥殘留含量不符規定。

另外，不合格品項還包含越南出口冷凍鱔魚片，其動物用藥殘留含量不符規定、馬來西亞出口辣椒粉農藥超標、義大利出口鮮奇異果農藥超標、中國大陸出口鮮奇異果農藥超標、智利出口油桃農藥超標、馬來西亞出口黑胡椒粒農藥超標，以及印尼出口冷凍小鯊魚重金屬超標。