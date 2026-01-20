台中11歲女猝死疑染B19病毒 疾管署：非流感死因結果由法研所公布

台中市1名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達1個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救2天仍回天乏術。疾管署發言人林明誠表示，此個案原先是通報流感，經15日實驗室收到檢體檢驗確認為流感陰性，至於是否感染B19微小病毒，因疾管署所取得檢體並非司法相驗所有檢體，因此不便對外發言，最終檢驗確認應由法醫研究所公布為準。

林明誠說明，本案當初以「流感重症」通報，為釐清公共衛生風險，疾管署第一時間即進行相關檢驗，結果顯示該患者並非流感引起。後來進入司法相驗，法醫研究所在解剖過程中採集了多項檢體，並分別送往疾管署實驗室、法醫所自設實驗室及其他檢驗單位。

至於是否驗出B19微小病毒，林明誠說，疾管署實驗室的檢驗速度通常於收到檢體後1周內可產出報告，因當初通報流感重症，所以會對外講說是流感陰性，至於驗出哪些病毒就不會個別去證實或否認，如果說是法定傳染病的部分，會直接對外講。

林明誠說，因單一檢體驗出特定病毒，並不等同於該病毒即為唯一致病或致命原因，必須結合患者的臨床表徵、病理組織變化。疾管署只負責的其中一小部分，大家有默契，通常進到司法階段就不會個別去講，疾管署會將所有檢驗結果交給法醫研究所，因此將由法研所綜合所有檢驗單位的結果，還有臨床表徵去做綜合判斷，去公布相關狀況。