快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

聽新聞
0:00 / 0:00

台中11歲女猝死疑染B19病毒 疾管署：非流感死因結果由法研所公布

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署發言人林明誠表示，11歲女童是否感染B19微小病毒，因疾管署所取得檢體並非司法相驗所有檢體，因此不便對外發言，最終檢驗確認應由法醫研究所公布為準。本報資料照片
疾管署發言人林明誠表示，11歲女童是否感染B19微小病毒，因疾管署所取得檢體並非司法相驗所有檢體，因此不便對外發言，最終檢驗確認應由法醫研究所公布為準。本報資料照片

台中市1名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達1個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救2天仍回天乏術。疾管署發言人林明誠表示，此個案原先是通報流感，經15日實驗室收到檢體檢驗確認為流感陰性，至於是否感染B19微小病毒，因疾管署所取得檢體並非司法相驗所有檢體，因此不便對外發言，最終檢驗確認應由法醫研究所公布為準。

林明誠說明，本案當初以「流感重症」通報，為釐清公共衛生風險，疾管署第一時間即進行相關檢驗，結果顯示該患者並非流感引起。後來進入司法相驗，法醫研究所在解剖過程中採集了多項檢體，並分別送往疾管署實驗室、法醫所自設實驗室及其他檢驗單位。

至於是否驗出B19微小病毒，林明誠說，疾管署實驗室的檢驗速度通常於收到檢體後1周內可產出報告，因當初通報流感重症，所以會對外講說是流感陰性，至於驗出哪些病毒就不會個別去證實或否認，如果說是法定傳染病的部分，會直接對外講。

林明誠說，因單一檢體驗出特定病毒，並不等同於該病毒即為唯一致病或致命原因，必須結合患者的臨床表徵、病理組織變化。疾管署只負責的其中一小部分，大家有默契，通常進到司法階段就不會個別去講，疾管署會將所有檢驗結果交給法醫研究所，因此將由法研所綜合所有檢驗單位的結果，還有臨床表徵去做綜合判斷，去公布相關狀況。

疾管署 流感 病毒

延伸閱讀

僅需打一劑！20價肺炎鏈球菌疫苗15日起開打 供3類對象免費打

流感預計1月下旬進入流行期 公費疫苗剩下17.9萬劑

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

7族群高風險傳播…流感估1月下旬流行 20日起擴大用藥對象

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷

強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周...

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，...

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

過去台電的施工停電通知單常被民眾反應「字太小、排版擠」，混在信箱裡很容易被忽略，甚至有人誤以為是垃圾廣告或催繳...

健康你我他／吃魚好處多多 喚醒晨起味蕾

老公退休後，我不需起早做早餐，夫妻倆改為1日2食，早午餐及晚餐。

早餐要避油膩地雷 吃錯易氣虛水腫

現代人生活忙碌，早上幾乎睡到最後一刻，在簡單梳洗後就匆忙出門，隨便買了三明治、飯糰、蛋餅等早餐，在通勤與會議間草草解決。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。