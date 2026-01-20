周四基隆市府擬開四接土汙審查會 環團籲駁回台電「偷吃步」應變計畫

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會、看守台灣協會今天透過聯合聲明稿指出，遽聞基隆市政府即將於本周四，針對協和電廠召開土壤汙染審查會議，呼籲基隆市應依法要求台電提供完整的土壤整治計畫，而協和3、4號機組除役才能停止繼續汙染。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，依照「土汙法」規定，基隆市政府公告協和電廠為土壤汙染控制場址後，台電就應該依法停止一切開發行為、進行全廠的土壤細密調查，並且提出完整的土壤汙染整治計畫，但台電竟然暗渡陳倉，希望市府能先同意拆除煙囪、已經除役的1、2號機組與部分辦公室，但這其實已經是協和四接先拆後建的實質開發計畫，這種走後門、包藏禍心的做法就是把基隆市民、基隆市府、審查委員當成笨蛋。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，「土汙法」中關於「應變必要措施」的立法目的，是為了維護公共利益而非私利，包括要求汙染行為人停止汙染行為、告知居民停止使用受汙染的水源並提供乾淨替代飲水、豎立告示標誌或設置圍籬、對有受汙染之虞的農漁產品進行檢測，必要時對農漁產品與農漁活動進行管制或銷毀並補償受害之農漁民、疏散居民或管制人員活動、移除或清理汙染物及其他作為，而非台電為了「拆除廠房」偷天換日。

謝和霖說，對於台電自提應變必要措施計畫書，企圖以粗糙的汙染土壤開挖、暫存、清運處理作業，迴避土壤汙染場址汙染調查及整治過程的法定程序，不表認同，建議基隆市府應直接予以駁回。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，協和3、4號燃油機組原定2024年12月除役，目前卻繼續使用，較原定除役期程拖延1年多，若要改善土壤汙染就應早日除役，停止繼續排放富含多種重金屬的空汙，而非一邊繼續排放汙染，一邊審查應變計畫。

蔡雅瀅說，桃園市政府就RCA土壤及地下水汙染案，設置監督小組，並納入RCA員工關懷協會、工作傷害受害人協會等民間團體，以及附近里辦公室代表共同監督汙染整治狀況，並於該府環保局網站設置「監督小組資訊公開平台」，完整公布整治相關報告及審查會議紀錄，盼基隆市政府比照桃園市政府，向社會大眾充分揭露協和電廠土壤汙染情形及整治進度。