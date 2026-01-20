快訊

春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台彩20日推出春節限定「2000萬超級紅包」，最高獎金2000萬元不變，但創下頭獎、百萬獎、總金，以及總獎項史上最多紀錄。記者陳儷方／攝影
台彩20日推出春節限定「2000萬超級紅包」，最高獎金2000萬元不變，但創下頭獎、百萬獎、總金，以及總獎項史上最多紀錄。記者陳儷方／攝影

農曆新年將報到，想要「馬上有錢」？台彩20日推出春節限定「2000萬超級紅包」，最高獎金2000萬元不變，頭獎、百萬獎、總獎金，以及總獎項併列史上最多紀錄。

台彩總經理謝志宏表示，全民期待的「2000萬超級紅包」是刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，頭獎獎金2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33％。

中獎率100％的年度生肖限定主題「金馬獎」，每張售價500元，張張都有獎，最適合拿來送人，因為中獎率百分百，誰刮都開心；頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，是史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂，台彩自103年起每年都會在春節前發行「金系列獎」刮刮樂，今年是生肖第二輪的開始。

同日上市還有3款應景新品，每張售價200元的「金好鑽」，頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5％；每張售價200元「金馬報喜」以新春裝扮的Q版小馬來拜年，最高獎金10萬元有550個，平均每2張就有1張中獎，總中獎率50.35％；每張售價100元「財源滾滾」有7個頭獎30萬元，總中獎率33％。

台彩表示，20日上市的5款刮刮樂新品獎金百萬元以上的獎項有1232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2460萬個。

