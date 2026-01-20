春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元
農曆新年將報到，想要「馬上有錢」？台彩20日推出春節限定「2000萬超級紅包」，最高獎金2000萬元不變，頭獎、百萬獎、總獎金，以及總獎項併列史上最多紀錄。
台彩總經理謝志宏表示，全民期待的「2000萬超級紅包」是刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，頭獎獎金2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33％。
中獎率100％的年度生肖限定主題「金馬獎」，每張售價500元，張張都有獎，最適合拿來送人，因為中獎率百分百，誰刮都開心；頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，是史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂，台彩自103年起每年都會在春節前發行「金系列獎」刮刮樂，今年是生肖第二輪的開始。
同日上市還有3款應景新品，每張售價200元的「金好鑽」，頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5％；每張售價200元「金馬報喜」以新春裝扮的Q版小馬來拜年，最高獎金10萬元有550個，平均每2張就有1張中獎，總中獎率50.35％；每張售價100元「財源滾滾」有7個頭獎30萬元，總中獎率33％。
台彩表示，20日上市的5款刮刮樂新品獎金百萬元以上的獎項有1232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2460萬個。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言