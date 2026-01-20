快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

桃機二航廈增設電動車充電樁 2月2日啟用收費

中央社／ 桃園機場20日電
桃園國際機場公司持續推動電動汽車充電樁擴建，將第二航廈原有的4座電動汽車專用格位增加至45座，預計2月2日啟用新設充電樁及充電收費服務，其中「AC慢充」每度電收費新台幣8元、「DC快充」每度電12元，至於第一航廈的P1、P2停車場，配合整建工程預計3月起將逐步停用。（桃園國際機場公司提供）
桃園國際機場公司持續推動電動汽車充電樁擴建，將第二航廈原有的4座電動汽車專用格位增加至45座，預計2月2日啟用新設充電樁及充電收費服務，其中「AC慢充」每度電收費新台幣8元、「DC快充」每度電12元，至於第一航廈的P1、P2停車場，配合整建工程預計3月起將逐步停用。（桃園國際機場公司提供）

機場公司持續推動電動汽車充電樁擴建，預計2月2日啟用二航廈P3及P4停車場新設充電樁及充電收費服務，其中「AC慢充」每度電收費新台幣8元、「DC快充」每度電12元。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，為落實綠能轉型，持續優化電動車充電設施，在第二航廈P3及P4停車場，將原有的4座電動汽車專用格位增加至45座，分布於P3平面層停車場，以及P4平面層停車場與地下二層停車場。設施涵蓋21席AC慢充格位及20席DC快充格位，同時將原有的4座AC慢充格進行設備升級。

機場公司說，配合充電收費服務上線，桃園機場同步推動智慧化服務，民眾可透過充電樁上QR-code啟動充電樁並查詢充電狀態，同時提供掃描QR-code線上繳費功能，大幅提升使用便利性與數位化體驗。至於第一航廈的P1、P2停車場，則配合停車場整建工程，預計3月起將逐步停用。

機場公司提醒，充電專用車位僅供電動汽車充電期間停放，充電完成後應儘速駛離，以維護其他車主權益。駕駛人應依現場標示使用，若違規佔用充電專用格位經舉發，將依「停車場法」處1200元罰鍰。民眾也可利用現場設置檢舉QR-code通報，相關停車資訊可上桃園機場官網查詢。

桃園機場

延伸閱讀

加拿大擬藉中國技術造電動車 「已提前告知美方」

美國開始加倍徵收電動車稅費！充電站收費也調漲

競爭者越來越多！Nissan首度失去日本電動車銷售龍頭寶座

桃機出境擠爆！網看傻「「台股破3萬點大家都辭職？」喊話布局航空股

相關新聞

真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。

小人國免費入園爆亂象！孩童闖迷你建築區攀爬拆屋 園方心痛發聲

小人國近日舉辦「點點名，點到就免費」活動，只要身分證上姓名符合資格，不只自己可以免費入園，同行者也有門票優惠，不料「中獎名單」太多，小人國連日大爆滿，不僅入園、等待遊樂設施都大排長龍，也出現不少亂象，

「中國辣椒段」檢出蘇丹色素三號 11公噸全數銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，有一批由輸入業者「元盛國際貿易有限公司」報驗的中國辣椒段，檢出蘇丹色素三號，依據「食品...

春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

農曆新年將報到，想要「馬上有錢」？台彩20日推出春節限定「2000萬超級紅包」，最高獎金2000萬元不變...

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

許多民眾參加尾牙都會喝酒助興，如何緩解酒後不適的症狀呢？營養師張語希發文，分享舒緩酒後不舒服的3個步驟，並強調飲酒後不要吃炸物、重口味食物和咖啡因，幫助民眾尾牙喝完酒後，隔天還能正常回歸生活。

磁場擾動增強恐達「劇烈磁暴」 估影響衛星定位、無線電通訊

中央氣象署太空天文作業辦公室今天上午9時發布太空天氣警示訊息，氣象署表示，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。