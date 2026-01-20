快訊

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

冷空氣「傾瀉而下」往南推進 愈晚愈冷 風寒感受加劇

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
冷平流雲系已通過黃海一路南推，猶如冷空氣「傾瀉而下」般持續往南推進。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
冷平流雲系已通過黃海一路南推，猶如冷空氣「傾瀉而下」般持續往南推進。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

強烈大陸冷氣團正在南下，今天是24節氣的「大寒」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從最新衛星雲圖可以清楚看到，冷平流雲系已通過黃海一路南推，猶如冷空氣「傾瀉而下」般持續往南推進。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，接下來氣溫將明顯下降，愈晚愈冷、風寒感受加劇，留意接下來溫度驟降。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團

