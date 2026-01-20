今「大寒」強烈冷氣團襲北台灣 中南部入夜有感大降溫 未達寒流原因曝

今天是24節氣的「大寒」，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，強烈大陸冷氣團逐漸南下，今天北台灣和馬祖地區轉冷，中南部、花東、金門、澎湖地區預估今晚之後溫度也會轉為偏寒冷的情況。

這波強烈大陸冷氣團主要影響最明顯時間，林秉煜表示，落在今晚到周五清晨，周五白天溫度稍微回升，不過感受還是偏冷。周六白天之後溫度明顯回升，但要注意日夜溫差大。周日隨著溫度再回升，中南部地區注意清晨夜晚局部輻射霧影響能見度。

這波強烈大陸冷氣團的特性和上一波稍微有點不一樣，林秉煜表示，上一波相對偏乾冷，夜晚清晨容易降到8至10度，甚至有些地方來到6度情形。這波強烈大陸冷氣團南下過程帶來的水氣相對偏多，北部地區和迎風面地區容易下雨，甚至雲量相對偏多的情況，北台灣地區整天感受偏寒冷，高溫不太容易超過14度，甚至低溫10至12度左右。南部和花東地區留意日夜溫差偏大情形。

目前天氣方面，林秉煜表示，台灣受到東北風影響，北台灣和東台灣地區雲量相對偏多，中南部地區可見陽光。雲多的情況在北台灣今天依舊持續，降溫之後不容易回升，且一路下降。中南部還是維持白天高溫會回升，所以感受溫暖，但是夜晚清晨受到冷空氣影響之後，溫度會明顯下降，感受比較偏寒冷的天氣。

林秉煜表示，東北風影響，中央氣象署針對基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區發布大雨特報。花東、恆春半島降雨比較零星，中南部地區維持比較好的天氣。

溫度趨勢，林秉煜表示，今天和昨天相比已經下降4至5度，白天高溫只有16、17度，預估溫度會持續一路下降，溫度最低落在明天、周四這段期間，周五白天之後溫度回升。中南部地區今天高溫還沒有明顯下降，但是明天各地高溫和今天相比下降3至4度左右，中南部明天白天高溫不太容易超過20度，中部以北、宜蘭地區一整天偏寒冷。

他說，周五白天溫度稍微回升，仍偏涼冷，溫度明顯回升落在周六、周日，但日夜溫差偏大。

降雨趨勢，林秉煜表示，明天還是有下雨情況，迎風面地區有局部較大雨勢，尤其中南部山區開始有些零星降雨。周六、周日轉為偏東風，降雨逐漸趨緩，下周一之後降雨進一步趨緩下來。

氣象署發布低溫特報，包括苗栗以北、宜蘭、金門地區；新竹以北、宜蘭可能長時間溫度相對比較冷，不容易超過12度，低溫來到10度左右。

今天開始冷空氣南下，明天至周五影響最明顯，要注意保暖。林秉煜表示，高山可能零星降雪地區包括北部、東北部2000公尺以上高山，以及中部、東部3000公尺左右高山，可能在明天至周五這段期間，隨著中南部零星降雨機會，也可能有零星降雪機會發生。

是否有機會達到寒流等級？林秉煜表示，上一波強烈大陸冷氣團受到天氣偏乾冷，晚上之後晴朗無風，溫度掉非常快，可以來到10度以下。這波受到雲量偏多影響，輻射冷卻效應減弱，低溫12度上下。但要提醒，雖然台北不容易來到10度的寒流定義，但是很多地方包括苗栗以北、宜蘭、金門地區短期之內有10度以下發生機會。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供