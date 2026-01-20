快訊

36歲婦人卵子庫存量偏低 28天內取卵2次迎來三胞胎

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心為35歲婦人進行試管嬰兒療程，順利協助婦人產下三胞胎。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
一名36歲婦人婚後始終無法懷孕，後來求診中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心，經抽血檢查婦人的卵巢卵子庫存量（AMH）僅0.9，遠低於正常值2，在嘗試兩次自然受孕失敗後，改採試管嬰兒療程，一個月取卵2次，結果一次就成功，並順利生下三胞胎。

生殖醫學中心主任李孟儒指出，對AMH小於1的女性而言，傳統「一個月一次取卵」需要較長時間收集到足夠可用胚胎，因此團隊採用「同一周期雙次取卵」策略，第一次取卵共取得8顆卵子，培養出4顆囊胚；在取卵隔天持續刺激尚未成熟的卵泡，一周後第二次取卵，再獲得1顆囊胚，5顆囊胚中有2顆品質較佳，這2顆囊胚進一步檢查胚胎染色體，其中一顆為鑲嵌型胚胎，另一顆為染色體正常胚胎。

婦人已超過35歲，依國健署規範可植入2顆胚胎，經與個案充分討論後，夫妻選擇同時植入2顆。兩周後驗孕成功，再隔一周後超音波檢查竟發現其中一顆胚胎分裂為同卵雙胞胎，形成三胞胎妊娠。

李孟儒表示，三胞胎屬高風險妊娠，尤其同卵雙胞胎可能出現「雙胞胎輸血症候群」，建議減胎以降低早產與併發症風險，但婦人最終決定三胎全數保留，在孕程約28周開始出現子宮收縮，安排住院安胎至32周，但因強烈收縮合併出血，最後緊急剖腹產迎來3名寶寶。

李孟儒說明，「同一周期雙次取卵」最大優勢在於能在短時間內快速累積胚胎數量，對AMH小於1、卵巢庫存極低的族群特別關鍵。雖有部分研究認為第二次取卵在黃體期，卵子品質可能受影響，但臨床經驗顯示差異不大，實際仍取決於個體反應與卵巢狀況。這名個案中，品質最佳、染色體正常的胚胎，反而來自第二次取卵。

他強調，AMH偏低並非生育的終點，只要及早評估、善用合適的刺激與取卵策略，仍有機會成功懷孕。對於卵巢庫存量低於1的女性，建議盡快與生殖醫學專科醫師討論，以免錯過黃金時機。

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心為35歲婦人進行試管嬰兒療程，順利協助婦人產下三胞胎。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
