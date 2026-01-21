快訊

【2026 年節送禮】南北貨專家「滋立 Zily」年禮升級！ 燕窩橫掃國際三冠王　官網滿五千折五百搶市

文／ 林素葉

【國際三冠王】滋立 Zily 評價優選！ 燕窩橫掃 ITQI、Monde Selection 與 A.A. 無添加認證。食安零容忍，用國際金獎標準定義頂級年味。 圖／滋立燕窩 提供
【國際三冠王】滋立 Zily 評價優選！ 燕窩橫掃 ITQI、Monde Selection 與 A.A. 無添加認證。食安零容忍，用國際金獎標準定義頂級年味。 圖／滋立燕窩 提供

世界級食材到位　重新定義頂級年味

迎戰 2026 農曆春節，以精準選品著稱的南北貨專家「滋立 Zily」，今年以「食材實力」取代浮誇包裝，集結多項國際認證與世界級得獎食材，打造真正送得安心、吃得放心的頂級年節禮盒。從五星級飯店指定燕窩、黃金烏魚子到歐盟有機認證茶葉，滋立以國際標準重新定義台灣年貨的新高度。

食安零容忍成主流　年節送禮同步升級

後疫情時代，消費者對食安、無添加與來源透明的要求大幅提升，年節送禮不再只是體面，更講究健康與品牌信任。滋立 Zily 看準趨勢，將傳統南北貨升級為國際精品，近年深受上市櫃企業、福委會與高端客群青睞。今年同步推出多元通路優惠，預期將帶動年節整體業績成長。

【有葫有禮】2026年節禮盒推薦！ 結合「葫蘆」陶瓷工藝，雙關福祿到家。送禮不只是吃，更是藝術收藏，讓財氣長留客戶家中。 圖／滋立燕窩 提供
【有葫有禮】2026年節禮盒推薦！ 結合「葫蘆」陶瓷工藝，雙關福祿到家。送禮不只是吃，更是藝術收藏，讓財氣長留客戶家中。 圖／滋立燕窩 提供

國際獎項背書　燕窩榮獲「三冠王」肯定

在競爭激烈的送禮市場中，滋立選擇用實力說話。旗下「滋立燕窩」不僅為多家五星級飯店與頂級月子中心指定使用，更同時榮獲 ITQI 國際風味絕佳獎章、Monde Selection 世界品質評鑑大賞，以及 A.A. 無添加認證，堪稱燕窩界的「國際三冠王」，象徵美味、品質與純淨兼具的世界級標準。

三大主題專區　展現南北貨行家底氣

為因應不同送禮需求，滋立規劃三大年節主題專區，完整呈現品牌選品實力。

奢華燕盞系列｜免挑免泡、便利升級

嚴選馬來西亞純淨產地頂級官燕盞，並通過 A.A. 無添加認證。採用獨家淨洗工藝，將頂級乾燕盞處理至極淨狀態，無需時挑毛浸泡，只需燉煮 30 分鐘即可享用，顛覆「好燕窩很麻煩」的刻板印象，特別適合忙碌族群與長輩滋補。

【滋立五星級燕窩】長輩送禮首選！ 沒時間挑毛？馬來西亞頂級官燕盞「免浸泡、即燉即食」。五星級獨家淨洗工藝，讓孝心與美麗不再繁瑣。 圖／滋立燕窩 提供
【滋立五星級燕窩】長輩送禮首選！ 沒時間挑毛？馬來西亞頂級官燕盞「免浸泡、即燉即食」。五星級獨家淨洗工藝，讓孝心與美麗不再繁瑣。 圖／滋立燕窩 提供

臻藏年禮系列｜有機永續、品味首選

旗艦禮盒選用拉拉山有機茶，採友善農法栽植，並取得歐盟、日本與台灣三重有機認證，搭配象徵聚財納福的陶瓷茶倉，讓年禮不只傳遞心意，也展現企業對永續環境的重視。

山海珍饈系列｜雙拼客製、好事成雙

發揮南北貨專家優勢，推出「烏金成雙」雙拼禮盒，從黃金烏魚子、北海道干貝、台灣特選香菇中任選搭配，兼顧頂級風味與吉祥寓意，成為年節餐桌最吸睛的珍饈焦點。

【滋立台灣烏魚子禮盒】 老饕指定的餐桌黑金！嚴選油脂豐厚魚卵，古法日曬。口感綿密黏牙、鹹香回甘，過年圍爐必備的頂級美味。 圖／滋立燕窩 提供
【滋立台灣烏魚子禮盒】 老饕指定的餐桌黑金！嚴選油脂豐厚魚卵，古法日曬。口感綿密黏牙、鹹香回甘，過年圍爐必備的頂級美味。 圖／滋立燕窩 提供

分眾優惠策略　官網與企業採購一次滿足

面對通膨壓力，滋立 Zily 以彈性策略回饋消費者。官網於 1 月 15 日至 3 月 1 日推出指定商品「滿 5,000 元現折 500 元」，適合家庭自用與小型團購；實體專櫃則針對企業與大宗採購提供階梯式折扣，單筆滿 50 盒以上最高可享 8 折，成為福委會詢問度最高的年節方案。

嚴選好食材　陪伴迎向安心好年

秉持南北貨專家的初心，滋立 Zily 從源頭把關品質，期盼以行家級選品，陪伴消費者在新的一年送出安心、健康與滿滿祝福。

【烏金成雙】客製化伴手禮首選！ 烏魚子、北海道干貝、台灣香菇任選兩樣。大氣體面、好事成雙，滿足行家挑剔味蕾的頂級乾貨禮盒。 圖／滋立燕窩 提供
【烏金成雙】客製化伴手禮首選！ 烏魚子、北海道干貝、台灣香菇任選兩樣。大氣體面、好事成雙，滿足行家挑剔味蕾的頂級乾貨禮盒。 圖／滋立燕窩 提供

【鮮果乾禮盒】健康素食零嘴推薦！ 榮獲 ITQI 國際認證。嚴選台灣屏東金鑽鳳梨、紅心芭樂，低溫烘焙保留原味，零添加更安心。 圖／滋立燕窩 提供
【鮮果乾禮盒】健康素食零嘴推薦！ 榮獲 ITQI 國際認證。嚴選台灣屏東金鑽鳳梨、紅心芭樂，低溫烘焙保留原味，零添加更安心。 圖／滋立燕窩 提供

【企業指定】2026企業送禮推薦！ 科技大廠與營造業大宗採購首選。回購率極高，從選品到配送，提供最專業的尊榮服務。 圖／滋立燕窩 提供
【企業指定】2026企業送禮推薦！ 科技大廠與營造業大宗採購首選。回購率極高，從選品到配送，提供最專業的尊榮服務。 圖／滋立燕窩 提供

【限時優惠】春節禮盒早鳥開跑！ 官網滿 $5,000 現折 $500；專櫃團購滿 50 盒獨享 8 折。現在就預訂，把最頂級的富貴帶回家！ 圖／滋立燕窩 提供
【限時優惠】春節禮盒早鳥開跑！ 官網滿 $5,000 現折 $500；專櫃團購滿 50 盒獨享 8 折。現在就預訂，把最頂級的富貴帶回家！ 圖／滋立燕窩 提供

更多 2026 新春禮盒與優惠資訊，請洽滋立 Zily 官方網站或全台專櫃門市。

聯絡電話：(02) 2321-0700
官方網站：https://www.kaleyxuan.com

