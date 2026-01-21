【2026 年節送禮】南北貨專家「滋立 Zily」年禮升級！ 燕窩橫掃國際三冠王　官網滿五千折五百搶市

【國際三冠王】滋立 Zily 評價優選！ 燕窩橫掃 ITQI、Monde Selection 與 A.A. 無添加認證。食安零容忍，用國際金獎標準定義頂級年味。 圖／滋立燕窩 提供

世界級食材到位 重新定義頂級年味

迎戰 2026 農曆春節，以精準選品著稱的南北貨專家「滋立 Zily」，今年以「食材實力」取代浮誇包裝，集結多項國際認證與世界級得獎食材，打造真正送得安心、吃得放心的頂級年節禮盒。從五星級飯店指定燕窩、黃金烏魚子到歐盟有機認證茶葉，滋立以國際標準重新定義台灣年貨的新高度。

食安零容忍成主流 年節送禮同步升級

後疫情時代，消費者對食安、無添加與來源透明的要求大幅提升，年節送禮不再只是體面，更講究健康與品牌信任。滋立 Zily 看準趨勢，將傳統南北貨升級為國際精品，近年深受上市櫃企業、福委會與高端客群青睞。今年同步推出多元通路優惠，預期將帶動年節整體業績成長。

【有葫有禮】2026年節禮盒推薦！ 結合「葫蘆」陶瓷工藝，雙關福祿到家。送禮不只是吃，更是藝術收藏，讓財氣長留客戶家中。 圖／滋立燕窩 提供

國際獎項背書 燕窩榮獲「三冠王」肯定

在競爭激烈的送禮市場中，滋立選擇用實力說話。旗下「滋立燕窩」不僅為多家五星級飯店與頂級月子中心指定使用，更同時榮獲 ITQI 國際風味絕佳獎章、Monde Selection 世界品質評鑑大賞，以及 A.A. 無添加認證，堪稱燕窩界的「國際三冠王」，象徵美味、品質與純淨兼具的世界級標準。

三大主題專區 展現南北貨行家底氣

為因應不同送禮需求，滋立規劃三大年節主題專區，完整呈現品牌選品實力。

奢華燕盞系列｜免挑免泡、便利升級

嚴選馬來西亞純淨產地頂級官燕盞，並通過 A.A. 無添加認證。採用獨家淨洗工藝，將頂級乾燕盞處理至極淨狀態，無需時挑毛浸泡，只需燉煮 30 分鐘即可享用，顛覆「好燕窩很麻煩」的刻板印象，特別適合忙碌族群與長輩滋補。

【滋立五星級燕窩】長輩送禮首選！ 沒時間挑毛？馬來西亞頂級官燕盞「免浸泡、即燉即食」。五星級獨家淨洗工藝，讓孝心與美麗不再繁瑣。 圖／滋立燕窩 提供

臻藏年禮系列｜有機永續、品味首選

旗艦禮盒選用拉拉山有機茶，採友善農法栽植，並取得歐盟、日本與台灣三重有機認證，搭配象徵聚財納福的陶瓷茶倉，讓年禮不只傳遞心意，也展現企業對永續環境的重視。

山海珍饈系列｜雙拼客製、好事成雙

發揮南北貨專家優勢，推出「烏金成雙」雙拼禮盒，從黃金烏魚子、北海道干貝、台灣特選香菇中任選搭配，兼顧頂級風味與吉祥寓意，成為年節餐桌最吸睛的珍饈焦點。

【滋立台灣烏魚子禮盒】 老饕指定的餐桌黑金！嚴選油脂豐厚魚卵，古法日曬。口感綿密黏牙、鹹香回甘，過年圍爐必備的頂級美味。 圖／滋立燕窩 提供

分眾優惠策略 官網與企業採購一次滿足

面對通膨壓力，滋立 Zily 以彈性策略回饋消費者。官網於 1 月 15 日至 3 月 1 日推出指定商品「滿 5,000 元現折 500 元」，適合家庭自用與小型團購；實體專櫃則針對企業與大宗採購提供階梯式折扣，單筆滿 50 盒以上最高可享 8 折，成為福委會詢問度最高的年節方案。

嚴選好食材 陪伴迎向安心好年

秉持南北貨專家的初心，滋立 Zily 從源頭把關品質，期盼以行家級選品，陪伴消費者在新的一年送出安心、健康與滿滿祝福。

【烏金成雙】客製化伴手禮首選！ 烏魚子、北海道干貝、台灣香菇任選兩樣。大氣體面、好事成雙，滿足行家挑剔味蕾的頂級乾貨禮盒。 圖／滋立燕窩 提供

【鮮果乾禮盒】健康素食零嘴推薦！ 榮獲 ITQI 國際認證。嚴選台灣屏東金鑽鳳梨、紅心芭樂，低溫烘焙保留原味，零添加更安心。 圖／滋立燕窩 提供

【企業指定】2026企業送禮推薦！ 科技大廠與營造業大宗採購首選。回購率極高，從選品到配送，提供最專業的尊榮服務。 圖／滋立燕窩 提供

【限時優惠】春節禮盒早鳥開跑！ 官網滿 $5,000 現折 $500；專櫃團購滿 50 盒獨享 8 折。現在就預訂，把最頂級的富貴帶回家！ 圖／滋立燕窩 提供

更多 2026 新春禮盒與優惠資訊，請洽滋立 Zily 官方網站或全台專櫃門市。

聯絡電話：(02) 2321-0700

官方網站：https://www.kaleyxuan.com