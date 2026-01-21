【2026 年節送禮】南北貨專家「滋立 Zily」年禮升級！ 燕窩橫掃國際三冠王 官網滿五千折五百搶市
世界級食材到位 重新定義頂級年味
迎戰 2026 農曆春節，以精準選品著稱的南北貨專家「滋立 Zily」，今年以「食材實力」取代浮誇包裝，集結多項國際認證與世界級得獎食材，打造真正送得安心、吃得放心的頂級年節禮盒。從五星級飯店指定燕窩、黃金烏魚子到歐盟有機認證茶葉，滋立以國際標準重新定義台灣年貨的新高度。
食安零容忍成主流 年節送禮同步升級
後疫情時代，消費者對食安、無添加與來源透明的要求大幅提升，年節送禮不再只是體面，更講究健康與品牌信任。滋立 Zily 看準趨勢，將傳統南北貨升級為國際精品，近年深受上市櫃企業、福委會與高端客群青睞。今年同步推出多元通路優惠，預期將帶動年節整體業績成長。
國際獎項背書 燕窩榮獲「三冠王」肯定
在競爭激烈的送禮市場中，滋立選擇用實力說話。旗下「滋立燕窩」不僅為多家五星級飯店與頂級月子中心指定使用，更同時榮獲 ITQI 國際風味絕佳獎章、Monde Selection 世界品質評鑑大賞，以及 A.A. 無添加認證，堪稱燕窩界的「國際三冠王」，象徵美味、品質與純淨兼具的世界級標準。
三大主題專區 展現南北貨行家底氣
為因應不同送禮需求，滋立規劃三大年節主題專區，完整呈現品牌選品實力。
奢華燕盞系列｜免挑免泡、便利升級
嚴選馬來西亞純淨產地頂級官燕盞，並通過 A.A. 無添加認證。採用獨家淨洗工藝，將頂級乾燕盞處理至極淨狀態，無需時挑毛浸泡，只需燉煮 30 分鐘即可享用，顛覆「好燕窩很麻煩」的刻板印象，特別適合忙碌族群與長輩滋補。
臻藏年禮系列｜有機永續、品味首選
旗艦禮盒選用拉拉山有機茶，採友善農法栽植，並取得歐盟、日本與台灣三重有機認證，搭配象徵聚財納福的陶瓷茶倉，讓年禮不只傳遞心意，也展現企業對永續環境的重視。
山海珍饈系列｜雙拼客製、好事成雙
發揮南北貨專家優勢，推出「烏金成雙」雙拼禮盒，從黃金烏魚子、北海道干貝、台灣特選香菇中任選搭配，兼顧頂級風味與吉祥寓意，成為年節餐桌最吸睛的珍饈焦點。
分眾優惠策略 官網與企業採購一次滿足
面對通膨壓力，滋立 Zily 以彈性策略回饋消費者。官網於 1 月 15 日至 3 月 1 日推出指定商品「滿 5,000 元現折 500 元」，適合家庭自用與小型團購；實體專櫃則針對企業與大宗採購提供階梯式折扣，單筆滿 50 盒以上最高可享 8 折，成為福委會詢問度最高的年節方案。
嚴選好食材 陪伴迎向安心好年
秉持南北貨專家的初心，滋立 Zily 從源頭把關品質，期盼以行家級選品，陪伴消費者在新的一年送出安心、健康與滿滿祝福。
更多 2026 新春禮盒與優惠資訊，請洽滋立 Zily 官方網站或全台專櫃門市。
聯絡電話：(02) 2321-0700
官方網站：https://www.kaleyxuan.com
