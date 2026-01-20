快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，影響時間至明晨。大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣。

今天是24節氣「大寒」，強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

今「大寒」4縣市大雨特報 強烈冷氣團侵台從北到南急凍

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，影響時間至明晨。大雨特報範...

