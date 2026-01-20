磁場擾動增強恐達「劇烈磁暴」 恐影響衛星定位、無線電通訊
中央氣象署太空天文作業辦公室今天上午9時發布太空天氣警示訊息，氣象署表示，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級，已於今天凌晨2時發生，預計持續時間達36小時。
氣象署表示，受到太陽表面活躍區（AR4341）昨天發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），今天凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級（Kp=9, G5）。
預估影響方面，氣象署表示，包括線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。電力系統部分，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。太空飛行器操作部分，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。
