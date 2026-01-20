快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

磁場擾動增強恐達「劇烈磁暴」 恐影響衛星定位、無線電通訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級，已於今天凌晨2時發生，預計持續時間達36小時。圖／中央氣象署太空天文作業辦公室提供
因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級，已於今天凌晨2時發生，預計持續時間達36小時。圖／中央氣象署太空天文作業辦公室提供

中央氣象署太空天文作業辦公室今天上午9時發布太空天氣警示訊息，氣象署表示，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級，已於今天凌晨2時發生，預計持續時間達36小時。

氣象署表示，受到太陽表面活躍區（AR4341）昨天發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），今天凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級（Kp=9, G5）。

預估影響方面，氣象署表示，包括線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。電力系統部分，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。太空飛行器操作部分，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級，已於今天凌晨2時發生，預計持續時間達36小時。圖／中央氣象署太空天文作業辦公室提供
因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級，已於今天凌晨2時發生，預計持續時間達36小時。圖／中央氣象署太空天文作業辦公室提供

延伸閱讀

益材科技1月23日登興櫃

2026丙午年磁場轉變 12生肖健康運強弱星等總排名

國防部允諾 願扛通知各級政府發送災區撤離通知方案

4大星座1月中旬運勢翻紅 天蠍磁場全開、雙魚靈感爆棚

相關新聞

磁場擾動增強恐達「劇烈磁暴」 恐影響衛星定位、無線電通訊

中央氣象署太空天文作業辦公室今天上午9時發布太空天氣警示訊息，氣象署表示，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5...

煮湯喝好浪費！營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

白蘿蔔不管是煮湯或是做成關東煮都非常美味，因此不少家庭習慣以燉湯或滷煮方式料理。不過，營養師呂美寶近日在臉書發文提醒，若長時間高溫烹調，從營養科學角度來看，白蘿蔔中具有保護細胞、預防癌症潛力的植化素含量恐怕「微乎其微」。

拼多多買陶瓷湯匙！雕刻花紋竟「掉色」 買家崩潰：不知吃下多少毒素

現在網購相當方便，不少人都習慣在網路平台購買日用品。不過，有網友分享自己在中國電商平台「拼多多」購買陶瓷湯匙的經驗，使用短短兩週後，竟發現湯匙上的花紋出現「掉色」情況。影片中她用指甲多刮幾下，圖案幾乎完全消失，讓她相當擔心直呼，「不知道已經吃進多少毒素」。一句話也隨即引來大量網友批評。

今「大寒」4縣市大雨特報 強烈冷氣團侵台從北到南急凍

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，影響時間至明晨。大雨特報範...

北橫明池段邊坡大量土石坍方道路中斷搶修 用路人可走替代道路

受到東北季風持續降雨及宜蘭地區地震雙重影響，北橫公路台7線68.7公里（明池路段）今天上午發生嚴重上邊坡坍方，現場掉落3...

強烈冷氣團至少凍3天、今起濕冷恐探6度低溫 高山明後天有望追雪

強烈大陸冷氣團今天逐漸南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨台灣本島平地最低溫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。