小人國免費入園爆亂象！孩童闖迷你建築區攀爬拆屋 園方心痛發聲

小人國近日舉辦「點點名，點到就免費」活動，只要身分證上姓名符合資格，不只自己可以免費入園，同行者也有門票優惠，不料「中獎名單」太多，小人國連日大爆滿，不僅入園、等待遊樂設施都大排長龍，也出現不少亂象，甚至有家長放任孩子闖入迷你建築區，攀爬建築搞破壞。對此，小人國心痛呼籲這些模型就像文化資產一樣珍貴，「請守護這些匠人老師傅一刀一刻、純手工打造的小小世界」。

位於桃園龍潭的小人國日前宣布，只要身分證上名字有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」等22字者，於5日至25日可免費入園，其陪同者（最多2位）可以490元優惠價購買門票，立刻吸引大批民眾前往遊玩，導致所有設施排隊都要1小時以上，從入口買票就開始陷入排隊地獄，有人無奈笑說「現在學生都是這些名字啊」、「比菜市場還要菜市場」。

大批人潮湧入也帶來亂象，有民眾就目睹小朋友失控跑進迷你建築區，踩踏攀爬造景建物，甚至想拆屋頂，家長在旁也未阻止，還拿出手機拍照留念，離譜行徑遭網友撻伐，園方也心痛發聲。

小人國表示，「小人國園區內的每一座迷你建築、每一處模型景觀，都是匠人老師傅以傳統工法，一刀一刻、純手工慢慢打造而成。它們不是快速複製的裝飾，而是累積了時間、技藝與心血的作品」，他提醒迷你建築區並非可踏入的拍照場景，這些如同文化資產般珍貴的模型一旦遭受損壞，往往需要數月、甚至數年才能修復完成，而這份珍貴的文化風景將暫時消失。

小人國指出，雖然理解孩子在迷你世界中容易把自己想像成巨人，那份投入與想像力很可愛，「但也懇請家長們多留意、多陪伴引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜」，請大家一起守護這份得來不易的小小世界，「讓回憶不被踩壞，讓美好能一直留下來」。

網友也回應「家長放任成這樣也太誇張了吧」、「現多數恐龍家長的放縱程度真是讓人刷新三觀，真堪憂」、「現場遊客都勸導了也沒用」、「放任小孩進去的恐龍家長真的很離譜，小孩不懂很正常，但你們做家長的難道也不懂嗎」、「以前是有人在看管的，靠太近會被吹哨子警告（印象中）」、「原來都是手工製的。小時候只顧著看模型，沒有仔細看介紹，但當下的感動到現在都還記得」、「開始玩模型之後，看了網路上很多這種微縮的製作影片，真的製作超麻煩」。